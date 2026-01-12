金控2025獲利一表掌握！富邦金EPS 8.36元17年連霸 國泰金7.08元緊追

金控2025年12月暨全年獲利出爐，其中，富邦金12月因子公司富邦人壽提存一次性外價金281億，單月虧損51.1億元，致使金控12月自結合併稅後淨利大幅萎縮至1.4億元；累計全年合併稅前淨利1369.4億元，稅後淨利1208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元，連續17年蟬聯金控獲利王。

若排除富邦人壽全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦金控擬制性全年稅前淨利約1934億。

國泰金2025年12月稅後淨損8.5億元，全年稅後淨利1079.9億元，EPS 7.08元，持續蟬聯金控獲利亞軍。

同樣地，國泰金也是因為國壽提列外匯價格變動準備金217.5億元一次性影響，使得國壽單月稅後虧損32.4億元，若排除此因素，國泰金12月稅後淨利可拉高至165.5億元，創歷年同期新高，全年稅後淨利1253.9億元，創歷史次高。

中信金控2025年自結12月稅後盈餘62.68億元，累計全年合併稅後盈餘806.19億元，每股稅後盈餘（EPS）4.08元，同創歷史新高，在金控當中持續排名第三。

2025年獲利創新高的，還包括兆豐金、玉山金、永豐金、第一金、華南金、元大金、合庫金，都改寫歷年新高。

富邦金 子公司獲利表現亮眼，台北富邦銀行、富邦證券去年12月獲利創下歷史同期新高，富邦產險單12月獲利創下歷史次高；台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券全年獲利亦創下歷史同期新高紀錄。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

●富邦人壽

12月稅後淨損51.1億元，累計全年稅後淨利625.5億元。

12月淨損主因是2025年6月申請適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」法規，依主管機關函令規定，應就2025年度稅前盈餘之30%一次性提存外匯價格變動準備金281億元，可強化因應匯率風險之韌性，若排除此281億元影響數，則富邦人壽2025年12月合併稅前淨利約210億。

另由於2025年度度獲利受到大幅增提外價金影響甚鉅，若排除全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦人壽擬制性合併累計全年稅前淨利約1200億。

12月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

股市方面，加權指數12月維持相對高檔，富邦人壽台股部位持續實現資本利得。

富邦人壽個體累計2025年的初年度保費收入(First Year Premium)達1135億元，總保費收入(Total Premium)達3674億元，預估皆排名業界第二；單12月初年度保費85億元，總保費收入360億元，預估排名業界第二。

富邦人壽指出，商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品，2025年的初年度等價保費收入(FYPE)達517億元，預估排名業界第二。

12月底淨值比率逾10%，RBC逾400%，整體資本水準維持良好。

●台北富邦銀行

12月稅後淨利15.6億元，累計全年稅後淨利363.3億元，年成長19%，續創單12月及全年稅後淨利歷年新高紀錄。

2025年放款規模雙位數成長及利差提升，帶動全年利息淨收益成長14%，財富管理因保險分期繳、基金銷量成長，信用卡受惠海外簽帳金額增加，帶動相關手續費淨收益成長13%，及金融市場操作績效較2024年提升，帶動整體營收雙位數成長。

截至12月底逾放比率0.12%，備抵呆帳覆蓋率1099%，維持良好資產品質。

●富邦產險

2025年12月稅後淨利6億元，累計全年稅後淨利68.8億元，年成長128%。防疫險再保攤回已順利處理完成。全年保險本業收入及稅後淨利皆創歷史新高紀錄。

業務方面，12月整體簽單保費43.8億元，全年度簽單保費收入676.7億元，年成長5%，其中，工程險因掌握綠能保險商機，年成長19%，表現最為亮眼；年度整體簽單市佔率23.7%，蟬聯市場龍頭地位。

●富邦證券 12月稅後淨利8.3億元，累計全年稅後淨利105.9億元，獲利連續2年突破百億元，並持續改寫自1988年開業以來的歷史新高紀錄。

國泰金 2025年主要子公司獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信全年稅後淨利皆續創歷史新高。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

●國泰人壽

12月稅後淨損32.4億元，全年稅後淨利565.5億元，其中因適用責任準備金計提基礎調整暫行措施，需額外提存全年稅前淨利30% 約217.5億元至外匯價格變動準備金，若排除前述額外提存影響，單月稅後淨利141.6億元，創歷年同期新高，全年稅後淨利739.5億元，創歷史次高。

全年新契約CSM (Contractual Service Margin) 逾900億元，再創佳績。12月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為248億元及70億元，維持強勁增長動能。

12月國壽掌握波段操作，伺機實現股票資本利得，並在經常性收益貢獻下，整體獲利表現亮眼。

另台幣單月貶值，有利外匯價格變動準備金快速累積，加計年底額外提存後，截至12月累積餘額逾1100億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

12月淨值比逾9%，RBC亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健。

保險業務方面，12月初年度保費收入穩居業界第一。整體FYP月成長66%，受惠市場環境持續樂觀態度，帶動商品銷售續創佳績，台幣傳統型商品FYP月成長194%，美元傳統型理財商品月成長56%、投資型商品FYP亦月成長68%。

●國泰世華銀行

12月稅後淨利17.6億元，全年稅後淨利435.1億元，年成長13%，連5年創新高。

受惠放款成長及資金成本控制得宜，全年淨利息收入呈雙位數增長。2025年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入增加，全年淨手續費收入持續表現亮眼。

主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率表現良好。

截至12月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率1060%，資產品質維持穩健。

●國泰產險

12月稅後淨利1.4億元，全年稅後淨利創新高達37.6億元，年成長42%。

業務方面， 12月簽單保費35.2億元，全年簽單保費395.3億元，年成長8%，車險及工程險累計簽單保費分別年成長6%及40%。

●國泰證券

12月稅後淨利4.6億元，全年累計稅後淨利45億元，再創歷史新高，主要受惠台股與複委託市場交易熱絡，帶動獲利成長。

2025年，國泰證台股累計經紀市占4.41%，續創歷史新高；複委託業務表現持續亮眼，成交量年增41%，市占連續10年蟬聯業界第一。

●國泰投信

12月稅後淨利2億元，全年稅後淨利27.5億元，續創歷史新高，年成長13%，總管理資產規模2.4兆元，年成長7%。

最後公布自結獲利的台新新光金控，去年12月自結稅後淨利約34.6億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利(EPS)分別為373.6億及1.91元。

各子公司獲利概述如下：

●台新銀行

12月稅後淨利18.1億元，全年稅後淨利213.9億元，年增15.6%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。

截至12月底，逾放比0.14%，備抵呆帳覆蓋率892.7%。

●台新人壽

12月稅後淨損10億元，主係業績成長致初年損增加，以及依保險局準備金調整機制，就114年度稅前盈餘之30%提存外匯價格變動準備金，約8.2億元所致；累計稅後淨利20.6億元。

去年6月，保險局準備金調整機制，台新人壽收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元。

●台新證券

12月稅後淨利6.1億元，主係證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益增加；累積稅後淨利24.5億元，較2024年同期增加，主係承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加所致。

●新光銀行

12月稅後淨利4.6億元，截至12月底逾放比 0.12%，備抵呆帳覆蓋率1051%。

●新光人壽

12月合併稅後淨利12.3億元，併入台新新光金控後（7/24~12/31）累計稅後淨利56.8億。

在經常性收益的挹注下，且受惠大盤上漲，新壽適時實現資本利得。

●元富證券

12月稅後淨利2.5億元， 7/24～12/31累計獲利約23.9億元。

台新新光金強調，依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括: 可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

