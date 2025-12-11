金旅獎暨品保優旅選揭曉 鳳凰、五福斬獲多項大獎

北歐破冰船行程是北歐賞極光的經典，入住極光玻璃屋頗受旅客歡迎。（鳳凰旅遊提供）

第十三屆「國際金旅獎」與第三屆「品保優旅選」由中華民國旅行業品質保障協會於12月11日舉行頒獎典禮，表揚年度具備價格合理、行程完整透明及服務表現良好的旅遊產品，評審團由產、官、學專業代表組成。鳳凰旅遊集團共獲得八座金旅獎與一座優旅選獎項，五福旅遊也有5支行程獲得殊榮。旅行品質保障協會表示，金旅獎與優旅選旨在提供旅遊市場的品質參考標準，使消費者在選擇行程時能有更具體的依據。協會亦希望藉由年度評選促進業者提升產品內容與安全管理，進而帶動整體旅遊服務水準。

鳳凰旅遊累計已獲44座金旅獎與10座品保優旅選獎，反映其在多元旅遊市場的持續投入。2025年獲得８座國際金旅獎、及１座品保優旅選，共計九大行程奪獎，獲獎行程橫跨歐、美、大洋洲、日本及中國大陸。「幸福極光-北歐破冰船帝王蟹10天(兩晚極光屋)」、「冬季戀歌.南島雪鄉三大名湯11天」、「雪映光影.北陸秘境6日(名花彩燈)」等路線多以自然景觀、季節亮點與在地文化體驗為主軸；「美國六大天王.二大秘境國家公園15天」則涵蓋自然保護區與秘境景點。

鳳凰的寰宇精品河輪行程，搭乘精品級河輪直入歐洲心臟城巿美景區。（鳳凰旅遊提供）

鳳凰的西藏-藍湖冰川、青藏鐵路行程，展現深度慢旅的高質感。（鳳凰旅遊提供）

五福以龜山島登島與蘭陽自然體驗為主題的兩日行程於國旅親子組入選。（五福旅遊提供）

國旅文化組選出以鹿港老街及中彰文史為主題的兩日路線。（五福旅遊提供）

歐洲河輪旅遊成為近年新興熱門產品、亦吸引獎勵旅遊族群，本次「寰宇精品河輪-隆河浪漫花語12天」行程獲獎。該類產品以水路旅遊方式銜接南法多座城市，強調旅遊節奏較為緩和，吸引對文化、藝術、人文有興趣的旅客。

在中國大陸線部分，「金鳳凰九寨溝深度慢旅8天」、「醉美西藏-藍湖冰川.青藏鐵路紀行13天」、「絕色北疆-獨庫公路秘境14天」等行程同樣入選。這些路線多位於高海拔或長距離交通區域，規劃難度較高，鳳凰在動線安排、節奏掌握與住宿選擇方面表現穩定，是獲獎原因之一。此外，本屆優旅選獎項由「冰島極光.藍冰洞健行.斯奈山半島.雪上摩托車10天」獲得，內容包含多項冬季戶外活動與自然景觀體驗。

第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選揭曉，五福旅遊於多項國旅與出境行程獲獎。在國旅親子組，以龜山島登島與蘭陽自然體驗為主題的兩日行程入選；永續組則由結合南灣景觀與高雄旗後走訪的三日路線獲獎。入境旅遊穆斯林組方面，以清真飲食與文化體驗為核心的八日行程獲肯定，呈現台灣文化多樣性。於品保優旅選中，國旅文化組選出以鹿港老街及中彰文史為主題的兩日路線；出境華中地區獲獎行程則包含老君山、天界山、龍門石窟與少林寺，聚焦華中區域自然與文化景觀。

五福旅遊日前也公布11月營收，單月營收達7.1億元，較去年同期成長13.38％並刷新同期紀錄，累計前11個月營收已達81.26億元，年增15.6％，超越2024年總營收。五福表示，這段期間的成長主要受到多通路布局及日韓旅遊需求維持強勢的影響，使各月份營收皆較去年同期上升。

展望2026年，農曆春節將有9天連續假期，預期帶動長短程出國旅遊需求。部分賞花及立山黑部雪牆等季節性行程的訂單已延伸至2026年第二季。五福推行產品分級制度，回應旅遊市場M型化趨勢，區隔大眾化行程與中高端路線並設計不同類型主題行程。此外，五福近期於台中太平新設立門市，並計劃於生活圈與科技園區周邊展店，加強在地服務。在數位化方面，五福強化大數據與CRM應用，優化線上互動與訂單；2026年將推出全新會員制度，提供專屬優惠，以提升客戶忠誠度。同時透過完成與Edenred「EdenPass」的串接，改善企業客戶體驗，於2026年導入訊化改版與AI工具，提升行程、機位和客服等項目的處理效率，讓員工專注於前端服務。最後，因應員工工作狀態，五福推動職涯透明，強化福利與人才培育，並於2025年全面調薪。展望未來，五福將以擴大提升服務，關注旅客體驗、員工發展與股東權益。

