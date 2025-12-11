金旅獎選出105條行程 盼助台灣成國際旅遊品牌

（中央社記者黃巧雯台北11日電）旅行界盛事國際金旅獎頒獎典禮今天登場，今年共選出105條金旅行程。品保協會理事長張永成表示，期盼得獎行程能協助台灣成為國際旅遊品牌，並讓國際金旅獎成為旅遊界的奧斯卡。

由中華民國旅行業品質保障協會主辦的「2025第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」，從「入境旅遊」、「出境旅遊」、「國民旅遊」3大類別中，評選出共105條金旅行程，並在今天舉辦頒獎典禮。

過去中南部及中小型旅行社參與金旅獎的比例偏低，主要因企劃能力不足，且普遍認為難以與北部或大型旅行社競爭，品保協會今年在全台舉辦說明會，主動輔導業者強化產品設計與競爭力，提高參與意願。張永成致詞時表示，今年參賽行程達352件，較去年成長40%，競爭激烈程度創下新高。

張永成表示，多年來在出境旅遊方面，許多消費者都會優先選擇曾獲獎的行程與旅行社，也有不少朋友向他分享，參加得獎行程後的體驗特別優質，不僅好玩，行程品質更是卓越，因而深獲旅客好評。

至於入境旅遊，張永成表示，希望透過得獎的行程，能夠協助台灣成為國際旅遊品牌，讓國際旅客看見台灣的魅力，國際金旅獎能成為旅遊界的奧斯卡。

觀光署副署長黃荷婷指出，無論是國際金旅獎或品保優旅選，都充分展現業者的努力與用心，也代表旅客對旅行業的高度信任，而這些獎項都是對大家長期投入與專業表現最好的肯定。

黃荷婷強調，領隊、導遊與在地導覽人員是旅程的靈魂人物，能以說故事的方式介紹歷史與文化，讓旅客滿載而歸、回味無窮，她也期許大家未來能持續精進，若在推動相關工作上，有任何需要觀光署協助之處，將會全力支持。

品保協會表示，在眾多得獎業者中，創新旅行社表現亮眼，在國民旅遊、入境旅遊，以及日本、泰國、不丹、美國等出境產品中，共獲得5座國際金旅獎與1座「品保優旅選」，寫下「5金1優」佳績，更是少數在出境、入境及國民旅遊3大類別皆有獲獎的旅行社之一。（編輯：李亨山）1141211