金星、木星今日最相近 傍晚西方天空可見雙星爭輝

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記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（9）日公布，近期傍晚夜空中最明亮的2顆行星金星與木星，今晚將上演「金星合木星」天象，2星在天球上相距僅約1.6度，黃昏後同時出現在西北西方低空，成為吸睛的一幕，可見雙星爭輝。

金星與木星分別是夜空中最亮的2顆行星，即使在都市環境中也相當容易辨認，其中，金星因厚密雲層反射陽光而格外明亮，透過望遠鏡觀察可見接近盈凸月的相位；木星則是太陽系體積最大的行星，因此有「行星之王」之稱。

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臺北天文館指出，亮度達-4.0等的金星與亮度約-1.9等的木星，將出現在西北西方天空，雖2星最接近時已逐漸接近地平線，但在日落後至晚間9時前，仍有機會欣賞2顆亮星相互接近的景象，而若地平線附近沒有遮蔽物，還可在更低空發現水星，形成3星同現的畫面。

此外，從地球視角來看，當2個天體在天球上經度相同時，稱為「合」。臺北天文館補充，金星與木星平均每10至14個月便會發生一次「合」，但並非每次都有良好的觀賞條件，此次2星亮度高且距離接近，十分適合觀賞，建議民眾選擇西方視野開闊且無遮蔽物的地點，以肉眼即可欣賞。

臺北市立天文科學教育館公布，今（9）日上演「金星合木星」天象黃昏後同時出現在西北西方低空，成為吸睛的一幕，可見雙星爭輝。（臺北天文館提供）