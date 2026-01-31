金晨對車禍首發聲！「曬滿臉血照」 認：深感愧疚

中國女星金晨去年發生嚴重車禍。（圖／翻攝自金晨微博）





中國女星金晨近年來憑藉《隱秘而偉大》、《南來北往》、《慶餘年2》、《凡人修仙傳》等作品，擁有一定知名度，豈料，近日被爆出去年3月肇事逃逸、要求助理頂罪等，沉寂多時金晨昨（30日）也終於對外說明，並釋出自己車禍後的血臉照，讓不少人都驚嚇。

金晨面對肇事逃逸、要求助理頂罪等負面言論不斷，昨日傍晚也終於透過微博發聲，表明車禍時候確實是自己開車，當時主要為了避開撞到衝出的小狗而撞上了路邊的警示牌及房屋圍牆。

廣告 廣告

車禍時候是金晨駕車帶著經紀人和助理一同出遊，發生車禍後，由於她本人傷勢較為嚴重，經紀人選擇先將她送醫，助理則留下助理後續事宜，並強調：「助理向交警說明自己是駕駛人，並配合完成了事故認定。」

對此，金晨在手術後了解狀況，並請助理聯繫保險公司，申請撤銷保險理賠，所有車損費用，以及路邊設施與房屋圍牆相關方的經濟損失，皆由她本人承擔，相關賠付已於2025年4月完成。

最後金晨也和大眾道歉，「作為一名公眾人物，我未能做好表率，反而因個人行為占用了社會資源，為大家帶來困擾與擔憂，對此我深感愧疚。」而在留言區也發出了打上馬賽克的滿臉血照，讓不少人訝異車禍的嚴重性，以及對於胡亂爆料者做出譴責。

【更多東森娛樂報導】

張員瑛失言！「MAMA花絮1句話出事」 中國網友狂轟

Toyz爆獄中結婚篠崎泫！曾直播索「3張裸露照」對話全被挖

極限網紅攀62層高墜樓亡！母怒告直播平台 判決曝