金晨爆「肇事逃逸」疑讓助理頂替 警方出手了
娛樂圈最近不平靜，一則關於中國大陸知名女星金晨疑似涉及交通事故的爆料在網路瘋傳，瞬間點燃大眾議論。這起事故發生在2025年，雖然距離事發已經過了一段時間，但近日被爆出當時駕駛者可能就是金晨本人，且後續的處理過程涉及「找人頂罪」等敏感細節。目前紹興警方已經證實收到相關反映，正針對這起去年的舊案展開核實，而金晨的工作團隊至今尚未對外發表任何聲明。
女星遭爆駕駛肇事 並由助理頂替罪名
綜合陸媒報導，這起爭議源於網路上的知情人士舉報，指稱在2025年3月16日，金晨駕駛汽車行經浙江省紹興市柯橋區時發生交通事故。爆料者更進一步指控，金晨在事故發生後的首要舉動並非配合調查，而是疑似讓身邊的助理出面「頂替駕駛者身分」，自己則在第一時間離開現場。
紹興交警柯南中隊介入核實舊案細節
針對這起引發社會關注的案件，當地媒體於2026年1月29日向紹興市122報案平台查詢，確認事發地點所在的「柯橋區湖塘街道嶺下村」屬於紹興交警柯南中隊的管轄範圍。由於事故發生在去年，調閱監視畫面、行車紀錄及當時的筆錄資料需要一定時間，警方強調後續有詳細情況會再統一對外回覆，柯南中隊交警後續回應，網傳道路交通事故認定書屬實，正在調查中。
去年事故資料查核中 金晨尚未回應
警方坦言，去年的事故要查實身分與細節「沒有那麼快」，必須針對當時的出警紀錄與相關人證進行比對。截至目前為止，輿論焦點中心金晨及其經紀公司仍保持沉默，社群平台上也未見任何澄清或說明。隨著警方介入調查，這起疑似肇事逃逸的風波是否會演變成嚴重的法律糾紛，全台灣乃至中國大陸的影迷都在屏息以待。
東森娛樂關心您
不良行為，請勿模仿
【更多東森娛樂報導】
黃子佼涉肇逃！副駕有貓膩？監視器畫面曝
春風聯繫上賓士車主「圓滿了」 網見對話全歪樓
黃子佼開車撞傷騎士涉肇逃 首開庭否認犯行
其他人也在看
桃園楊梅全口重建推薦，水雷射牙周治療
桃園楊梅全口重建推薦，水雷射牙周治療Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 發表留言
泰國台籍店員助槍殺遭判7年 高院撤判決發回更審
（中央社記者謝君臨台北30日電）在泰國經營大麻店的台籍王姓男子槍殺石姓男子致死，北院依幫助殺人罪判王男員工周姓男子7年徒刑。高院認為原判決認定事實有違背經驗法則與論理法則之處，今天撤銷原判發回更審。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
金世正昔日隊長轉行了！社群曝新身份：像洪吉童
金世正昔日隊長轉行了！社群曝新身份：像洪吉童EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被騙婚？川男新婚夜被抓傷 發現妻精神藥物 法院：不准離
38歲呂先生平時在廣東上班，2024年9月經媒人介紹認識老家四川宣漢縣一名女子，兩人相處一段時間後舉辦婚禮，沒想到新婚之...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
陸女星金晨被爆開車「肇事逃逸」！還讓助理「頂包」被罰
現年35歲的大陸知名女星金晨，驚傳肇事逃逸，網路曝光一份浙江省紹興市警方文件顯示，金晨去年開車發生交通事故，但逃離現場，還讓助理「頂包」受罰，引發大陸網友熱議。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
謝京穎懷雙胞胎「被監控」 羞曝「哥哥」每天陪洗澡
謝京穎2023年與Energy成員張書偉登記結婚，隔年補辦婚禮，去年底宣布懷雙胞胎女娃。她昨（29日）在臉書分享懷孕後的真實日常，畫面甜到不行。謝京穎曬出2張「難得美美的打扮出門工作」的自拍照，氣色好到完全看不出是孕婦，狀態維持的相當好。不過，比起工作造型，真正讓她融化的，是一回到家迎接她的「貓咪大自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超正女神爆肇逃！劉樂妍竟自豪喊「我是專家」： 1年撞3次
娛樂中心／周希雯報導曾參與第1季《乘風破浪的姐姐》中國女神級藝人金晨，被爆去年涉嫌肇事逃逸、找助理「頂包」受罰，甚至疑似騙保險，引發社會譁然。對此，舔中多年的女星劉樂妍也摻一腳發表看法，不僅得意稱自己1年撞車3次、祖上18代都保佑她，還直言「撞車也不是啥負面新聞」，不解金晨為何找人頂罪。民視 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
橋本環奈變不良少女依舊美翻 「特攻服＋波浪金髮」造型曝光
日本「千年一遇美少女」橋本環奈在日劇《不良醫！》中，挑戰「前不良少女卻成為醫師」，除了角色的反差設定引發討論，與飾演父親潮五郎的吉田鋼太郎之間的父女對手戲，也成為該劇一大看點，橋本透露實際合作後很快就建立起自然的親子默契，甚至會有種真的血脈相連的感覺，還稱讚：「他真的是最棒的爸爸！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
泰劇《天生一對》男星、女星夫妻結婚6年 痛失懷孕9月孩
出生於肯亞的泰國混血男星路易斯．斯科特（Louis Scott），曾演出超夯泰劇《天生一對》，為劇情中的反派。他的妻子Noon Ramida也曾在劇中演出女角色的僕人，兩人結婚近6年，原定本月即將迎接第一個孩子，卻不幸遭遇重大變故。讓演藝圈友人都為之震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
靠性商課程狂撈1億！「身體成X型」周媛遭立案調查 活動全被停止
靠性商課程狂撈1億！「身體成X型」周媛遭立案調查 活動全被停止EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命
曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃少祺遭E奶女星火辣色誘「不敢直視」 羞起「生理反應」被抓包
葉華強勢回歸三立八點檔《百味人生》，一登場就氣場全開、辣度破表，瞬間成為全場焦點。她劇中化身日本酒家女，與黃少祺曾有一段歡場情緣，在回憶戲中以性感造型色誘對方，火辣畫面連工作人員都忍不住偷瞄，成為近期最有記憶點的橋段之一。葉華笑說，這次角色的造型變化多到像「千變女郎」，短短兩天就換了三套造型，幾乎每自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
「浩南哥」鄭伊健讓人集體淪陷！只是開門就帥到陳姸霏超荒謬
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》30日公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 111則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 5則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 10則留言
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4則留言