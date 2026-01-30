金晨爆「肇事逃逸」疑讓助理頂替 警方出手了

金晨疑似涉及交通事故。（圖／翻攝自金晨微博）





娛樂圈最近不平靜，一則關於中國大陸知名女星金晨疑似涉及交通事故的爆料在網路瘋傳，瞬間點燃大眾議論。這起事故發生在2025年，雖然距離事發已經過了一段時間，但近日被爆出當時駕駛者可能就是金晨本人，且後續的處理過程涉及「找人頂罪」等敏感細節。目前紹興警方已經證實收到相關反映，正針對這起去年的舊案展開核實，而金晨的工作團隊至今尚未對外發表任何聲明。

女星遭爆駕駛肇事 並由助理頂替罪名

綜合陸媒報導，這起爭議源於網路上的知情人士舉報，指稱在2025年3月16日，金晨駕駛汽車行經浙江省紹興市柯橋區時發生交通事故。爆料者更進一步指控，金晨在事故發生後的首要舉動並非配合調查，而是疑似讓身邊的助理出面「頂替駕駛者身分」，自己則在第一時間離開現場。

紹興交警柯南中隊介入核實舊案細節

針對這起引發社會關注的案件，當地媒體於2026年1月29日向紹興市122報案平台查詢，確認事發地點所在的「柯橋區湖塘街道嶺下村」屬於紹興交警柯南中隊的管轄範圍。由於事故發生在去年，調閱監視畫面、行車紀錄及當時的筆錄資料需要一定時間，警方強調後續有詳細情況會再統一對外回覆，柯南中隊交警後續回應，網傳道路交通事故認定書屬實，正在調查中。

去年事故資料查核中 金晨尚未回應

警方坦言，去年的事故要查實身分與細節「沒有那麼快」，必須針對當時的出警紀錄與相關人證進行比對。截至目前為止，輿論焦點中心金晨及其經紀公司仍保持沉默，社群平台上也未見任何澄清或說明。隨著警方介入調查，這起疑似肇事逃逸的風波是否會演變成嚴重的法律糾紛，全台灣乃至中國大陸的影迷都在屏息以待。

