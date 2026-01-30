金晨疑肇事逃逸 曾上節目自豪「開最猛的車」
網傳中國一線女星金晨涉嫌交通肇事逃逸找助理頂包還疑騙保消息，隨著事發現場視頻流出，全網炸鍋。金晨不只一次在綜藝節目或公開場合誇耀自己的賽車等「專業駕駛技能」，稱自己「車感很好，有駕駛天賦」，並以「別最粉的髮卡開最猛的車」的反差形象，被稱為「甜颯系賽車手」。不過，她也曾在節目中發生衝出車道的意外。外傳金晨此次找助理頂包，可能與她的鼻子在事故中被「撞歪了」要動刀有關，也可能涉醉駕，但都未獲證實。
據揚子晚報報導，金晨此前在2025年賽車綜藝「風馳賽車手」中，以唯一女嘉賓身分展現了專業的駕駛技能與競技精神。她在節目中接受專業賽車訓練，練習漂移等技術，並在總決賽中獲得「漂移女神獎」。金晨還曾公開表示自己「車感很好，有駕駛天賦」。
據事發當地浙江省紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村一名村民表示，他對於網傳金晨在去年發生的這起事故「有點印象」，當時車輛「撞到了路邊的一道牆，花壇那種牆，撞掉一小塊。我當時在遠處望見了，看到車上好多東西撒出來了，撒了一些車上用品和名片。我後來過去的時候，車子已經被拖走了，路上只有些殘渣。那道牆很快也修好了，完完整整的」。他沒看到車上的人，已經過去了很久，只記得車牌是藍色的。
此前，金晨因在綜藝節目「風馳賽車手」中的出色表現，展現出高超車技，被觀眾熟知為「開車猛、技術好」的女司機，話題詞「金晨別最粉的髮卡開最猛的車」衝上熱搜。金晨當時在節目中稱自己「車感非常好，開車天賦超過舞蹈天賦，屬於柔中帶剛型司機」。
金晨還曾在一檔綜藝節目中這麼形容自己的車技：「現在已經不會開自動檔了，學了半天手動檔，自動檔忘了…」，被網友解讀是在炫技。
不過，金晨曾在「風馳賽車手」某期節目中，駕駛賽車按規定路線行駛，但在駕駛過程中，她衝出規定道路，撞翻了由輪胎圍成的路線，場面一度很危險，還好沒有受傷。
在後續採訪中，金晨說：「因為自己還沒有太好的操控它（賽車），然後在不熟悉的情況下，踩油門又很猛，然後就衝到了那個輪胎上面。我看那個輪胎都飛起來了，然後我覺得這個方向盤就開始打不動了。我還在踩油門，因為那個時候你已經不知道踩剎車了，就猛踩油門。我就從那個輪胎上過去了」。
查詢天眼查發現，金晨關聯六家企業，其中三家為存續狀態，包括上海芊桐影視有限公司、北京韻夢文化傳媒有限公司等，金晨在上述企業中任職或持有股份，版圖涉及影視、文化傳媒領域。
