金晨肇事逃逸被官方認證！「懲處結果」曝光 網酸：不痛不癢

大陸女星金晨日前遭爆去年車禍時涉嫌肇事逃逸，並找助理頂罪、騙取保險費等風波。近日，陸媒又再度曝光該事件後續結果，官方認定金晨涉嫌肇逃，但不構成犯罪行為，僅依法律處以1500元人民幣（約6828元台幣）罰金。

據陸媒《新黃河》報導，在浙江政務服務網能查到金晨逃逸事件的處理結果，確認金晨在事發現場「造成致人輕微傷或者財產損失的交通事故後逃逸，尚不構成犯罪行為。」依據交通安全法，決定給予金晨1500元的行政處罰。

消息曝光後，大家紛紛在底下留言嘲諷，並質疑其法律漏洞：「當明星就是好啊」、「看來後台不是一般的硬」、「果然背後有推手，欲蓋彌彰，我就知道拉出來蓋其他新聞」、「不痛不癢，下次還敢」、「以後同案同罰就行」、「如果一個人先喝酒，然后逃逸，事後再無證據證明喝酒，只要1500元。我這樣理解是對的嘛」。

先前，金晨針對車禍肇逃風波作出回應，當時她開車載著經紀人、助理遊玩時，為了閃避小狗，不慎撞上路邊的告示牌和房屋圍牆。因傷勢過重的關係，被送到醫院治療，僅留下助理在現場處理事故。

金晨也指出，助理因當時情緒緊張，便主動向警察說明自己是駕駛人，並配合完成事故認定。直到她手術結束、意識恢復後，才瞭解整個處理過程。她強調，所有損害費用，均由她承擔，已於去年4月完成賠付，並向大眾再次致歉。

