金晨肇逃「不構成犯罪」 警方通報罰1500元 全網炸鍋

中國女星金晨日前被爆去年涉肇事逃逸並要求助理頂罪事件，引來輿論撻伐。官方7日對此事件發布處理通報，指金晨在事故中「尚不構成犯罪」，但因肇事逃逸對其罰款1500元人民幣（約216美元）。通報一出，全網炸鍋，將金晨和官方都罵上了熱搜，群嘲「看來後台不是一般的硬」，「肇事逃逸無刑責還只罰1500元，當明星就是好啊」。媒體也指出，此通報未能解釋助理涉頂包等重重疑點，將加劇明星利用影響力規避責任以及對公權力的質疑。

據新黃河報導，浙江政務服務網公開資訊顯示，金晨去年3月16日下午3時07分，駕駛一輛小型自用車行經浙江省紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公車站附近時，發生造成他人輕微受傷或財物損失的交通事故後逃逸，尚不構成犯罪的行為。根據道路交通安全法，決定給予罰款1500元的行政處罰。處分書載明，當事人須於收到決定書15日內繳清罰款，逾期未繳將按日加收罰款金額3%的滯納金，加處金額以原罰款數額為上限。

金晨這起事故是在今年1月下旬在網路上被爆料，稱金晨駕車肇事逃逸，讓自己的助理徐某某頂包，同時涉嫌騙保。金晨隨後發文致歉，稱她因傷勢較重人第一時間趕往醫院，助理留下處理事故，金晨還發了一張自己滿臉是血的照片「佐證」。

不過媒體本月7日披露官方通報，又引來許多網友不滿，因為內容提及金晨涉肇事逃逸卻只罰1500元，助理是否頂包也未提及，批評通報避重就輕，質疑和嘲諷：「以後大家記住這個判例就是標準」、「看來後台不是一般的硬」、「不疼不癢，下次還敢」、「果然背後有推手，欲蓋彌彰」、「果然厲害，無論是公關還是運作能力真的是無敵了」。

極目新聞也發出評論指出，事故發生於2025年3月，而交警這一行政處罰的作出日期是今年1月30日，也就是說，若是沒有網路爆料，金晨助理在事故後謊稱是自己駕駛一事，或許就會被掩蓋，而公眾的持續質疑也正源於此。而另一方面，金晨助理的謊言，也應承擔相應法律後果，但目前公開的處罰結果都未涉及，令人備感不解。

紅星新聞引述陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善指出，金晨被判定「尚不構成犯罪」，核心是未達「刑法」造成重傷或死亡或重大財產損失等「重大事故」標準。另金晨因傷就醫且有同伴處置，無證據證明其主觀上為逃避法律追究而逃離。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，構成交通肇事罪必須造成重大事故，例如致人重傷、死亡、重大財產損失才構成交通肇事罪。本案中人員僅輕微傷，且金晨不構成保險詐騙罪，僅須承擔行政處罰。

