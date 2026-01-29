金晨被爆肇事逃逸 疑找助理頂包涉詐保

女星金晨。 （圖／翻攝自金晨 微博）

大陸女星金晨近日捲入交通事故風波，引發網友熱議。爆料指出，去年（2025年）3月16日，金晨駕駛賓士越野車發生事故，事故後疑似讓助理頂包，自己先行離開現場。隨後，她與保險公司聯繫處理理賠事宜，而網路上也流出疑似肇事現場的監視器畫面，顯示駕駛座的人疑似是金晨本人，引發外界對她是否涉及肇事逃逸，甚至騙保的疑慮。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，事故發生時，助理坐在車內處理現場後續，而金晨先行離開。畫面中肇事車輛雖清楚可見，但駕駛人臉部被打上馬賽克，無法直接確認。事件曝光後，網友討論熱烈，對金晨的行為褒貶不一，有人認為若消息屬實，可能涉及妨礙司法或保險詐欺，也有人指出應該先等警方調查結果再下結論。

截至目前，金晨本人仍未公開回應此事。官方方面，柯橋區交警表示，事故正在調查核實中，涉及責任歸屬及處理細節需由承辦單位確認，並提醒外界耐心等待。網路上流傳的訊息與監視畫面也尚未獲警方正式認證，因此真實情況仍待進一步確認。

事件一出，也讓金晨的影視作品受到關注。她目前有電影《不為人知的故事》、動畫《瘋狂動物城2》配音，以及綜藝節目《現在就出發》第三季待播。有網友擔心，若事故指控成立，可能對她的演藝形象和作品宣傳帶來影響。

