金晨車禍曬傷照 「鼻子進化史被挖」 網猜進廠維修
中國女星金晨近日被爆出去年3月肇事逃逸、要求助理頂罪等，爭議多時在昨（30日）對外說明經過，並釋出自己車禍後的血臉照，受傷在鼻子部位，也意外讓大家聯想到金晨日前出席活動被討論的鼻子，中國網友也討論其「鼻子進化史」飆上熱搜。
面對此次金晨解釋車禍過程以及曬出傷照，意外讓其出道後多次「整鼻」被討論，日前出席活動時候，金晨的鼻子就被討論，當時她解釋是妝容問題，如今車禍一事爆出，網友認為其應該順便進場維修。
中國網友在微博將金晨2011年到2025年的照片拼接在一起。（圖／翻攝自微博）
中國網友在微博將金晨2011年到2025年的照片拼接在一起，並明確指出鼻子變化，表示其一開始鼻頭圓潤、鼻翼較寬且低鼻樑，接著疑似去整鼻，在2016年到2025年間，側面照中的鼻頭照光都呈透明狀態，隨後在2023年鼻子變得尖挺，並且鼻翼也縮小，不過卻因太有塑膠感，讓網友常有負面評價為「巫婆鼻。」
去年年底出席活動時候，金晨的鼻子再度進化，當時她跳出來解釋是妝容問題，不過如今因車禍解釋到動了面部手術，因此讓網友也指出其應該讓鼻子再度進廠維修。
