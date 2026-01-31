金晨車禍滿臉是血「毀容」急送醫！認了臉部動手術 網挖出道14年「鼻子進化史」
35歲中國戲劇女神金晨驚傳去年3月中駕車出車禍，事後甩鍋給助理承擔法律責任，被質疑肇事逃逸。她親自發聲還原現況，是因自己當時傷勢嚴重，先趕往醫院治療，並曝光滿臉是血照片，尤其鼻子受傷嚴重，而她出道之後的鼻子變化也受到網友討論。
微博上網友挖出金晨2011年到2025年鼻子變化，指出分成三階段，自然原生期、醫美調整期及車禍修復期。剛出道時，金晨鼻頭圓潤帶肉感、鼻翼較寬、山根低平，當時臉蛋也有點嬰兒肥，但網友認為當時的她最有靈氣。
2016年金晨演出古裝劇《女醫·明妃傳》後，開始在古裝劇戰場展露頭角，去年播出的《凡人修仙傳》中，是2023年夏天拍攝，劇照中金晨山根挺、鼻頭尖、鼻翼窄，被網友虧「巫婆鼻」。且2016年到2025年之間，金晨還常被拍到強光之下鼻頭呈現透明狀態，被認為動鼻子整形手術的證據。
而去年3月出車禍後，金晨剛好傷到鼻子，她本人在聲明中也坦言面部需要動手術，可見鼻子也因車禍，再度「進廠維修」。2026年元旦時她分享的照片中，可見鼻子又有了「增高」變化。
另外，有網友提出，當時車上有經紀人也有助理，為何是藝人本人開車？據悉金晨很喜歡開車，但被狗仔吐槽技術差，還有工作人員爆料，她幾乎「開車上癮」，經常在半夜練習開車，曾參加過賽車節目，還獲得「漂移女神」封號。
金晨聲明中表示，自己是為了閃避突然跑出來的小狗，撞上路邊的警示牌及房屋圍牆，坦言自己是駕車的人，「因我的傷勢較重，經紀人第一時間帶我趕往醫院急診並緊急做了手術，助理留下處理事故。」手術後她認為自己要承擔全部責任，才讓助理聯繫保險公司撤銷理賠，全額承擔事故損失，相關賠付已於2025年4月完成。
