金晨車禍滿臉是血震撼畫面曝光 遭爆肇事逃逸、甩鍋給助理！親自發聲403字道歉了

金晨認了是自己駕車出事。翻攝微博

中國戲劇女神金晨驚傳去年3月駕車肇事後逃逸，並將罪責甩鍋給徐姓助理，沉寂一天後，她終於針對此事發聲回應，坦言當時是自己駕車，但出事後傷勢嚴重，因此才先離開，讓助理留下處理後續。

根據中國媒體報導，去年3月16日，一輛小客車在浙江發生交通事故，撞上警示牌，後續又撞擊房屋圍牆，造成損壞，徐姓駕駛人也受傷，當時事故認定徐姓駕駛要負全部責任。

不過有爆料指出，當時其實是金晨駕車，經紀人坐在副駕駛座，被推出負法律責任的徐姓駕駛則是坐在後座的助理，是經由保險公司調查時，透過監視器畫面發現的。保險公司報案後，金晨方面聯繫自行承擔事故費用，才要求撤銷報案，疑似是想維護藝人形象，不願此事曝光。

為躲避小狗出事故！傷勢嚴重緊急送醫

金晨回應中還原當時情況：「我和經紀人及助理三人租車在外遊玩，車輛由我進行駕駛。行車途中，我為躲避路上躥出的小狗，緊急拐彎時撞向路邊的警示牌及房屋圍牆。事故發生時，現場只有我們三人，因我的傷勢較重，經紀人第一時間帶我趕往醫院急診並緊急做了手術，助理留下處理事故。」並在留言區放上自己當時滿臉是血的照片，不過有經過馬賽克處理。

金晨曝光自己車禍後滿臉是血照片。翻攝微博

金晨聲明中繼續表示：「由於事發突然，加上當時情緒緊張，助理向交警說明自己是駕駛人，並配合完成了事故認定。當我手術結束意識恢復後，瞭解了該事件的處理過程，我認為我本人作為實際駕駛員必須承擔全部事故責任及為此次事故中出現的不當處理承擔全部責任。」

於是金晨聯繫保險公司，「申請撤銷保險理賠，所有車損費用及路邊設施和房屋圍牆相關方的經濟損失由我本人全額承擔，相關賠付已於2025年4月完成。」最後金晨也針對此事致歉，「感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，今後一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任。」

金晨聲明全文：

大家好，我是金晨，關於近日網上流傳的消息，我想向大家做出如下說明：

2025年3月16日，我和經紀人及助理三人租車在外遊玩，車輛由我進行駕駛。行車途中，我為躲避路上躥出的小狗，緊急拐彎時撞向路邊的警示牌及房屋圍牆。

事故發生時，現場只有我們三人，因我的傷勢較重，經紀人第一時間帶我趕往醫院急診並緊急做了手術，助理留下處理事故。

由於事發突然，加上當時情緒緊張，助理向交警說明自己是駕駛人，並配合完成了事故認定。當我手術結束意識恢復後，瞭解了該事件的處理過程，我認為我本人作為實際駕駛員必須承擔全部事故責任及為此次事故中出現的不當處理承擔全部責任。因此，我讓助理立即聯繫保險公司，申請撤銷保險理賠，所有車損費用及路邊設施和房屋圍牆相關方的經濟損失由我本人全額承擔，相關賠付已於2025年4月完成。

作為一名公眾人物，我未能做好表率，反而因個人行為佔用社會資源，給大家帶來了困擾與擔憂，我對此深感慚愧。感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，今後一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任。

再次誠懇致歉。



