金晨車禍肇逃找助理頂罪！沉寂一天道歉了：我深感慚愧

金晨遭爆車禍肇事逃逸，還找助理頂罪。對此，她親自解釋原貌。（圖／IG@jinchen905）

大陸女星金晨，昨（29日）遭爆車禍後肇事逃逸、找助理頂罪，還涉嫌騙取保險費等風波。沉寂一天之後，金晨親自發文解釋原貌，強調是自己動完手術、恢復意識後，才知道是助理主動頂罪，絕無傳聞所言，相關理賠也已經完成，由她本人全額承擔。

金晨30日在個人微博發文，針對2025年3月車禍的傳聞作出回應。她指出，當時她開車載著經紀人、助理在外遊玩，為了躲避路上竄出的小狗，不甚撞上路邊的告示牌和房屋圍牆。

由於金晨傷勢較為嚴重，經紀人在第一時間立刻帶她前往醫院急診動手術，僅留助理在現場處理事故。金晨指出，助理當時情緒緊張，便主動向警察說明自己是駕駛人，並配合完成事故認定。直到她手術結束、意識恢復後，才瞭解整個處理過程。

廣告 廣告

金晨愧疚表示，「我認為我本人作為實際駕駛員必須承擔全部事故責任及為此次事故中出現的不當處理承擔全部責任。」因此，請助理聯繫保險公司，申請撤銷保險理賠，所有損害的費用，均由她本人全額承擔，並於隔月完成賠付。

最後金晨再次致歉，「作為一名公眾人物，我未能做好表率，反而因個人行為佔用社會資源，給大家帶來了困擾與擔憂，我對此深感慚愧。感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，今後一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任。」

目前，關於金晨的演藝活動，均因為此風波受到影響，除了被保養品牌撤除原定的直播以外，手上的影視作品，包含電影《不為人知的故事》、動畫《瘋狂動物城2》配音，以及綜藝節目《現在就出發》第三季都面臨危機。如今，隨著金晨火速發文澄清，也讓外界好奇後續相關動向與補償方案。

更多中時新聞網報導

賈永婕嗨喊有guts 妻子隔窗應援

葛兆恩拍寫真不受控找牛對話

霍諾德征服台北101 吸全球620萬人看