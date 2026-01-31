金晨遭爆肇逃、找助理頂罪！ 親發文還原車禍始末：已全額承擔所有賠償
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
中國女星金晨本月29日遭爆料涉嫌「車禍後肇事逃逸」，並「找助理頂罪」，還涉嫌「騙取保險費」等風波，引發外界高度關注。對此，金晨昨（30）日發文還原事件始末，強調是自己動完手術、恢復意識後，才知道是助理主動頂罪，絕無傳聞所言，相關理賠也已經完成，由她本人全額承擔。
金晨近日身陷「車禍後肇事逃逸」、「找助理頂罪」、「騙取保險費」等指控。沉寂一日後，她（30）日在個人微博針對2025年3月16日的車禍作出回應，更在留言處上傳自己事故後的傷勢照片。金晨指出，當時她開車載著經紀人、助理外出遊玩，為了躲避路上竄出的小狗，緊急轉彎時不慎撞上路邊的告示牌和房屋圍牆。
金晨說明，事發當時，現場只有她、經紀人和助理3人，由於自己傷勢較為嚴重，經紀人在第一時間立刻帶她前往醫院急診動手術，留下助理在現場處理事故。金晨指出，助理當時因事發突然且情緒緊張，便主動向警察說明自己是駕駛人，並配合完成事故認定。金晨直到手術結束恢復意識後，才得知事故的處理過程。
金晨認為，自己身為實際駕駛者，理應承擔全部責任，並為事故中出現的不當處理負責。因此要求助理聯繫保險公司，申請撤銷保險理賠，所有車輛損害費用及路邊設施和房屋圍牆相關方的經濟損失，均由她本人全額承擔，並於隔（4）月完成所有賠償。
文末金晨再次致歉，「作為一名公眾人物，我未能做好表率，反而因個人行為佔用社會資源，給大家帶來了困擾與擔憂，我對此深感慚愧。感謝大家的關心與監督，我會深刻反省，今後一定更加嚴格遵守交通法規，謹言慎行，切實承擔起應盡的社會責任」。
