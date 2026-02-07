金晨陷車禍找助理頂罪爭議 官方認定「肇事逃逸」罰金出爐

大陸女星金晨去（2025）年3月發生車禍，被爆料找助理頂罪，最新消息指出，金晨將依肇事逃逸挨罰人民幣1500元（約新台幣6957元）。（圖／翻攝自金晨微博）

大陸女星金晨近期被爆料去（2025）年3月肇事逃逸，更要求助理頂罪，引發熱議；隨後金晨本人發聲還原真相，稱車禍當下她傷勢過重被經紀人送醫院急診，助理留下處理但因情緒緊張誤稱自己為駕駛人，也強調無詐保的狀況，向大眾致歉。而最新消息指出，金晨因肇事逃逸被罰款人民幣1500元（約新台幣6957元）。

根據陸媒《新黃河》報導，浙江政務服務網公開資訊顯示，女星金晨於2025年3月16日下午3時07分，駕駛一輛小型自用車行經浙江省紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公車站附近時，發生造成他人輕微受傷或財物損失的交通事故，事後離開現場，行為尚未構成刑事犯罪。

主管機關指出，依法對金晨裁處人民幣1500元（約新台幣6957元）的行政罰鍰。處分書載明，當事人須於收到決定書15日內繳清罰款，逾期未繳者，將按日加收罰款金額3%的滯納金，加處金額以原罰款數額為上限。

此案之所以引發關注，源於今年1月29日有知情人士爆料指出，金晨肇事逃逸，指派助理代為「頂罪」，自己則第一時間逃離現場，且涉嫌隱瞞真實情況以騙取保險理賠。但隔日金晨發聲還原真相，當日她與經紀人及助理租車外出遊玩，由她親自駕駛。行車途中，她為閃避突然衝出的小狗，緊急轉向後直接撞上路邊警示牌及房屋圍牆。事故現場僅有她們三人，而金晨傷勢最嚴重，經紀人立即將她送急診並進行手術，而助理則留下處理事故。

陷入肇事逃逸又找助理頂罪的爭議後，金晨發聲還原車禍當日狀況，並曬出自己滿臉是血的傷勢照。（圖／翻攝自金晨微博）

事發後助理情緒緊張，在交警面前錯誤稱自己為駕駛人並協助完成事故認定，但金晨恢復意識並得知後續處理，決定承擔全部責任，並立即聯繫保險公司撤銷理賠，所有車損及相關設施、房屋損失均由她本人全額賠償，賠付已於2025年4月完成。

針對這起爭議，金晨也進一步說明，作為公眾人物，她未能以身作則，因個人行為佔用社會資源，對社會造成困擾與擔憂，深感歉意。同時金晨承諾將深刻反省自身行為，未來將更加嚴格遵守交通規則，謹言慎行，切實承擔社會責任，並感謝社會各界的關心與監督。最後她再次向公眾誠懇致歉，希望以行動彌補此次事件帶來的影響。

