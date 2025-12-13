金智娟出道44年最大挑戰 脫口理想型是黃偉晉

金智娟重現經典曲〈飄洋過海來看你〉掀回憶殺。北流提供



金智娟昨（12╱12）與戴愛玲、Bii（畢書盡）、黃偉晉、PoLin柏霖、男團「U：NUS」齊聚「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」，首次與「U：NUS」載歌載舞合唱她30多年前的廣告歌〈開心女孩〉，談起跟這群底迪們同台，她笑說：「頓時讓我重回18歲！」但被問到如果重回18歲，誰會是理想型？她頓時陷入苦思，下1秒拉起黃偉晉的手笑說：「那我選偉晉。」

黃偉晉一連獨唱〈祝我幸福〉、〈祝你一路順風〉。北流提供

而黃偉晉在演唱會上沒跟任何人合唱，被問是不是很懷念跟「五堅情」合唱的感覺，他笑說：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺，因為很有安全感。」當被追問最懷念誰時，他一臉疑惑笑說：「又不是死了！幹嘛懷念人！我們還是很常連絡啊！」

廣告 廣告

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」以致敬90年代華語經典歌為主題，把北流表演廳變成千人大型「音樂電影院」。金智娟重現經典曲〈飄洋過海來看你〉掀回憶殺，還加碼演繹齊豫的〈你是我所有的回憶〉，成為出道44年最大挑戰。

更多太報報導

許光漢退伍4個月自嘲：剛放出來 惡補韓文備戰「金唱片」

成語蕎當温昇豪舊愛「後座力溢出來」 容貌焦慮：靠醫美很正常

許光漢變臉駁與張軒睿友情生變 曝與趙震雄聚餐真實狀況