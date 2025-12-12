金智娟揪U:NUS唱90年代金曲 偉晉曝「五堅情」現況：幹嘛懷念

【緯來新聞網】「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」致敬90年代華語經典歌，找來金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS共同獻唱。黃偉晉則提到「五堅情」團員現況，透露成員們之間還是很常聯絡。

U:NUS、金智娟、黃偉晉登「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」獻唱90年代金曲。（圖／讀者提供）

男團U:NUS為了「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」首次與金智娟合作獻出共演橋段，雙方合唱了金智娟30多年前的廣告歌，還特別在舞台上載歌載舞跳起可愛的舞蹈；談起跟這群底迪們首次同台，金智娟笑說：「頓時讓我重回18歲！」問金智娟如果重回18歲，哪一位是你年輕時的理想型？金智娟頓時陷入苦思，下一秒拉起站在旁邊的黃偉晉的手笑說：「那我選偉晉！」

黃偉晉表示五堅情成員還是很常聯絡。（圖／讀者提供）

而黃偉晉在演唱會上沒有跟任何人合唱，問他是不是很懷念跟「五堅情」合唱的感覺？他笑說：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺！因為很有安全感！」問他是否會懷念「人」，他一臉疑惑大笑說：「又不死了！幹嘛懷念人！我們（指五堅情團員們）還是很常連絡啊！」



PoLin柏霖這次在演唱會上一口氣獻出三組限定共演舞台，他特別飛到英國一個月閉關「磨練心性」，坦言唱歌與心境有關聯的他透露：「藉著這段閉關時間重新整理自己的人生節奏和心態，包括調整生活步調、每天做身體訓練，回到自己的呼吸與能量，讓身體變得更流動，情緒也更順暢，想讓自己回到一個更乾淨、更純粹的狀態，希望用最『純粹』的狀態去唱90年代的歌，詮釋出歌曲真實的情感。」



自認是「老靈魂」的U:NUS則坦承特別愛聽90年代經典歌，像高有翔、吳昱廷都愛伍佰&China Blue的歌曲，高胥崴則特別愛聽王傑的經典，而蔡承祐則坦言失戀時會聽黃品源〈你怎麼捨得我難過〉，「很貼近當時失戀時的難過心境感受！」

男團U:NUS表示特別愛聽90年代經典歌。（圖／讀者提供）

