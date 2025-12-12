金智娟攜小鮮肉唱跳 理想型是黃偉晉

金智娟、戴愛玲、畢書盡（Bii）、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS 12日在北流舉辦「2025《唱 我們的歌》金曲再現」接力熱唱，吸引大批樂迷到場支持。U:NUS與金智娟合唱她30多年前的廣告歌〈開心女孩〉，一起載歌載舞跳起可愛的舞蹈，氣氛熱鬧。

金智娟跟許多年輕世代歌手合作，默契十足，談起跟這群小鮮肉們首次同台，笑說：「頓時讓我重回18歲。」若重回18歲，哪一位是年輕時的理想型？她頓時陷入苦思，下一秒拉起站在旁邊的黃偉晉的手：「那我選偉晉，我們的年紀最接近。」

她昨在個人舞台上賣力獻出〈飄洋過海來看你〉掀回憶殺，加碼全新演繹齊豫歌曲〈你是我所有的回憶〉，是她出道44年最大挑戰，以「姐姐」身分帶領這群弟弟們一起唱跳，笑說：「我唱〈開心女孩〉時，差不多是現在U:NUS的年紀，感謝這幾位大男孩，讓我透過這次合作秒回當時的青春年華。」

黃偉晉這次受邀「2025《唱 我們的歌》金曲再現」系列北高兩場講唱會的演唱人，昨開唱前全力備戰，特別挑選「從國中唱到大學」一路陪伴成長的金曲，包括楊乃文〈祝我幸福〉、陶晶瑩〈離開我〉等，這次他獨唱，會想念跟團體合唱的感覺？他笑說：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺，因為很有安全感。」是否會懷念「人」？他妙回：「又不是死了，幹嘛懷念人，我們（五堅情）還是很常聯絡。」