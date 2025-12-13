金智娟被問「U:NUS、黃偉晉誰是年輕時理想型」 下秒她牽起他的手

「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」致敬90年代華語經典歌曲，將北流表演廳變成千人大型「音樂電影院」，一口氣號召金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS六組跨世代歌手，12日晚上輪番獻唱。男團U:NUS為了「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」首次與金智娟合作獻出共演橋段，雙方合唱了金智娟30多年前的廣告歌〈開心女孩〉，還特別在舞台上載歌載舞跳起可愛的舞蹈。

談起跟這群底迪們首次同台，金智娟笑說：「頓時讓我重回18歲！」問金智娟如果重回18歲，哪一位是你年輕時的理想型？金智娟頓時陷入苦思，下一秒拉起站在旁邊的黃偉晉的手笑說：「那我選偉晉！」

廣告 廣告

而黃偉晉在演唱會上沒有跟任何人合唱，問他是不是很懷念跟團體合唱的感覺，他笑說：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺！因為很有安全感！」問他是否會懷念「人」，他一臉疑惑大笑說：「又不死了！幹嘛懷念人！我們（指五堅情團員們）還是很常連絡啊！」

另外，鐵肺女王戴愛玲則與Bii畢書盡合作經典對唱K歌〈志明與春嬌〉，完美化學反應成為當晚最驚喜的夢幻共演！至於歌藝精湛的PoLin柏霖則展現「合唱變色龍」的百搭功力，不但與戴愛玲、Bii畢書盡、U:NUS分別合唱林子祥和葉蒨文的〈選擇〉、張震嶽〈思念是一種病〉及王傑的〈一場遊戲一場夢〉，堪稱本場演唱會的最佳合唱MVP。

在演唱會上一口氣獻出三組限定共演舞台的PoLin柏霖可說身負重任，對於此次重新詮釋90年代金曲演唱舞台極為重視的他，特別飛到英國一個月閉關「磨練心性」，坦言唱歌與心境有關聯的他透露：「藉著這段閉關時間重新整理自己的人生節奏和心態，包括調整生活步調、每天做身體訓練，回到自己的呼吸與能量，讓身體變得更流動，情緒也更順暢，想讓自己回到一個更乾淨、更純粹的狀態，希望用最『純粹』的狀態去唱90年代的歌，詮釋出歌曲真實的情感。」

提及首次與戴愛玲、Bii畢書盡、U:NUS對唱，PoLin柏霖坦言既興奮又緊張，他表示：「我希望用比較誠懇但不激昂的方式詮釋，希望唱出舒服慵懶又自在的感覺。」至於會跟U:NUS合唱〈一場遊戲一場夢〉，其實是因為我弟弟很愛哼王傑的這首歌，讓我愛屋及烏也對這首歌很有情感連結，加上曾看過U:NUS的現場表演，充分感受到他們的舞台張力，所以非常期待跟U:NUS合作！」至於曾幫戴愛玲新專輯寫歌的PoLin柏霖更期望兩人能在舞台上爽快尬聲，唱出〈選擇〉那種既糾結又義無反顧的真實心境。

值得一提的是，金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS六組樂壇跨世代人氣歌手為致敬90年代華語金曲「火力全開」，平均每組獻唱四首歌以上，打破唱片公司界線，以共同接力及共演方式攜手展現為華語樂壇傳承付出的精神！。當晚，90年代的金曲在最新世代的聲音中重新被點亮，從開場經典〈張三的歌〉在萬人大合唱中引爆全場熱度，最後以耳熟能詳的〈愛的代價〉為整場演唱會的「原來我們現在還愛著」主題做畫龍點睛的結尾，讓90年代寫在音符裡的故事與情感，繼續在不同世代間傳唱下去。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導