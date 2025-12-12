金智娟領軍致敬90年代金曲！羞認黃偉晉是理想型

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

由台北流行音樂中心（北流）主辦、文化部指導，以致敬90年代華語經典歌為主題的「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」於今（12）日晚登場，金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS輪流登台獻唱。

金智娟（中）透露黃偉晉是理想型。（圖／讀者提供）

此次金智娟應演唱會製作人邀約共襄盛舉，身為六組歌手中歌齡最「長」的歌手，金智娟開場就展現前輩提攜風範，特別與年紀最輕的U:NUS攜手合作當年自己紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲〈開心女孩〉。金智娟更趁著出席這場致敬90年代經典演唱會，選了齊豫高難度的金曲〈你是我所有的回憶〉，更透露自己因為擔心第一次唱會緊張，特別在家一直反覆練習，「喜歡唱和適合唱是不同的，很幸運可以選到又喜歡又覺得適合自己的歌，所以特別勤奮練唱！」而尾末她更演唱了感動無數人〈飄洋過海來看你〉。

U:NUS與金智娟合作。（圖／讀者提供）

U:NUS面對首次挑戰詮釋90年代經典歌及前輩金智娟合唱，以「初生之犢不畏虎」的氣勢展現穩健台風，為現場帶來青春無敵的能量；提及與金智娟首度合作，隊長高胥崴表示：「非常開心跟感到榮幸！從小聽娃娃姐的歌長大，看到本人覺得無比親切，而且合作過程中，姐總是隨時隨地微笑著，跟她相處會不自覺有著開心愉悅的心情！未來也很希望有機會和她合唱〈大雨〉。」金智娟首度與年輕弟弟們同台，笑說：「頓時讓我重回18歲！」她被問到如果重回18歲，哪一位是你年輕時的理想型？金智娟頓時陷入苦思，下一秒拉起站在旁邊的黃偉晉的手笑說：「那我選偉晉！」

黃偉晉在演唱會上沒有跟任何人合唱，身為「五堅情」一員的他，如今團體暫時休團，問他是不是很懷念跟團體合唱的感覺，他笑說：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺！因為很有安全感！」問他是否會懷念「人」，他一臉疑惑大笑說：「又不死了！幹嘛懷念人！我們（指五堅情團員們）還是很常連絡啊！」

