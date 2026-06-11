金智媛嫩白肌膚＋好氣色鐵律：私房高麗菜水排毒、溫活不喝冰飲、冰鎮化妝棉5分鐘消水腫

（圖／取自 geewonii IG）

在鏡頭前永遠維持著從容優雅、如同絲絨般高級雪白肌膚的演員金智媛，其零毛孔的好氣色一直是女生瘋狂討論的話題。從飲用富含維生素 U 與 C 的「高麗菜水」做好體內環保，到利用冰箱冰鎮化妝棉為疲憊肌膚降溫消腫。搭配他無論春夏秋冬都堅持「不喝冰飲」的傳統溫活調養，帶你在高壓作息中也能不著痕跡地養出高質感好氣色。

拍戲熬夜的抗逗神物：私房「高麗菜水」體內環保

金智媛在上鏡時那幾乎找不到一絲毛孔的雪白肌膚，得益於他對體內排毒的堅持。他曾大方分享自己維持膚質穩定的最大祕訣，就是飲用自製的「高麗菜水」。做法非常簡單，將高麗菜與水果加水煮沸後，放入冰箱冷藏飲用。高麗菜中含有極為豐富的維生素 U 與維生素 C。維生素 U 能溫和修護黏膜、促進腸胃健康，而維生素 C 則是強大的抗氧化劑。這款飲品能幫助身體代謝廢物、穩定肌膚狀態，是他面對日夜顛倒的熬夜拍攝時，肌膚依然平滑、不長暗瘡與粉刺的隱形防線。

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（圖／取自 geewonii IG）

疲憊發紅的降溫消腫術：5分鐘「冰鎮化妝棉」定格緊緻輪廓

當面臨頻繁移動通勤或睡眠不足，導致皮膚因疲憊而發紅、浮腫時，金智媛有一套極速救急的心機秘訣。他會將日常使用的保濕化妝水徹底沾濕整張化妝棉，並放入冰箱冰鎮 5 到 10 分鐘。接著將冰涼的化妝棉精準敷在容易反油的雙頰，以及最容易出賣疲態的眼周。這個動作能利用物理低溫快速幫肌膚降溫、安撫發紅、並收斂粗大毛孔，達到瞬間消腫的效果。當臉部輪廓重新回歸緊緻俐落，那股尊貴的高級感自然就會由內而外散發出來。

（圖／取自 geewonii IG）

傳統溫活改善水腫：春夏秋冬「堅持不喝冰飲」，維持溫熱體質

金智媛多年來始終維持著纖細卻不骨感的優雅身形，這與他日常飲食對「溫度」的嚴格控管密不可分。深受傳統溫活調理影響的他，在日常生活中幾乎完全不碰冰飲。無論春夏秋冬、氣溫多麼炎熱，他都只喝溫熱的水或茶。不喝冰飲能直接避免體內寒氣累積，防止腹部脂肪因低溫而囤積，更能有效促進全身血液循環，改善女生最常見的換季水腫問題。當身體底子暖了，新陳代謝順暢，氣色自然紅潤不暗沉，走路時的儀態也能挺拔又優雅。

（圖／取自 geewonii IG）

減法保養：洗臉後通常只塗抹一瓶成分純粹的保濕精華

身為敏弱肌代表的金智媛，保養步驟奉行極簡減法。他在日常 Me Time 裡，洗臉後通常只塗抹一瓶成分純粹的保濕精華，隨後視膚況搭配乳霜鎖水，絕對不盲目堆疊精華液或抗老產品。他認為過度保養只會給肌膚帶來侵略性的負擔，減少不必要的化妝與保養品項，讓肌膚維持舒服、不乾不油的微生態，皮膚反而更健康。

（圖／取自 geewonii IG）

遮陽帽與防曬霜的「物理性抗光老」

要養成乾淨好皮膚，抗光老是每天的必修課。金智媛在外出通勤或戶外拍攝時，除了擦足量的防曬霜，更會隨身配戴遮陽帽或墨鏡進行物理遮擋，阻斷紫外線對膠原蛋白的破壞。防曬做足了，肌膚自然不易泛黃、長斑，呈現出最精緻的原生透明感。

（圖／取自 geewonii IG）

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