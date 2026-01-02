金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！

（圖／翻攝自SBS）

金智媛在2024年的夯劇《淚之女王》演藝事業再創高峰後，尚未推出新作品，近日她以全新短髮造型出現《2025 SBS演技大賞》，截然不同的形象立刻引發討論。

金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一匹孤狼，被迫站在體制的對立面，用一場又一場手術，揭開醫療界檯面下的黑暗交易與權力鬥爭。

（圖／翻攝自SBS）

先行釋出的預告片中，金智媛以俐落短髮、冷靜眼神登場，瞬間刷新大眾對她的既有印象。除了她之外，還攜手李姃垠、孫賢周、金宇錫等實力派演員共同主演。此劇預計於今年10月開播。

值得一提的是，金智媛上一次以短髮造型出演戲劇，已經要追溯到十年前的《太陽的後裔》。這十年間，她不斷透過不同類型的作品拓寬戲路，從《三流之路》的現實青春、《阿斯達年代記》的史詩世界觀，到《愛在大都會》的都市情感、《我的出走日記》的內斂壓抑，再到《淚之女王》中層次豐富的情感表現，每一次出現都為角色留下鮮明記憶點。

