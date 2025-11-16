《金曲傳愛》秀場天王天后全到！陳凱倫曝當天驚險「雙人失聲」
〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫昨(15)舉辦《金曲傳愛》第三場公益演唱會，卡司陣容豪華，包括張瑠瓊、向娃、張魁、楊懷民、葉璦菱、康雅嵐等眾星到場力挺，現場彷彿重現秀場與電視黃金年代，吸引大批粉絲到場聆聽，氣氛熱烈。
陳凱倫感謝好友們義氣相挺，直說只要看到前輩站上舞台，他的心就穩了。他形容張瑠瓊開口瞬間把大家帶回《群星會》時代；向娃登場依舊霸氣，魅力絲毫不減；楊懷民的身段、台風仍像年輕時一樣俐落；張魁唱起《是誰搶走了我的愛人》全場跟著哼，壓軸《小丑》更讓許多觀眾落淚；葉璦菱則是第一位答應相挺的歌后，給他極大勇氣，「沒有她，我真的不敢辦下去。」
他也透露當天其實臨時遇上狀況，中午突然啞掉，孰料康雅嵐也傳訊息說「可能沒辦法開口唱」。不過兩人互相打氣硬撐上場，他直言因經歷過手術、化療造成的聲帶問題，更懂失聲的挫折，「所以更謝謝她願意來」。
此外，陳凱倫也特別感謝主持搭檔馬妞，從新書發表到公益演唱會，連續4場都專程從台中北上支援，讓舞台更有互動與生命力。陳凱倫表示《金曲傳愛》不是為自己，而是希望以自身的重生經驗陪伴癌友、家屬與所有在低潮中的人，「只要能幫到一個人，我就值得。」
