金曲原民歌后懷2寶 雲林跨年帶球迎接2026

記者王丹荷／綜合報導

去年拿下金曲獎最佳原住民歌手的舞思愛，今年底雙喜臨門，一是新專輯終於正式開工，另一個則是終於如願懷上第2胎，也圓了大女兒許了5年的生日願望。這次懷孕身體十分健康，寶寶非常配合媽媽的作息和行程，工作絲毫沒有任何影響，舞思愛不僅在9月底飛到紐西蘭正式開始新專輯製作，也將到雲林參加2026跨年晚會。

舞思愛表示，9歲的女兒從4歲時因為看到同學們都有手足，也渴望有個玩伴，在那之後的每年生日願望都是「想要有1個弟弟或妹妹。」對於工作忙碌的她備孕不是太容易，夫妻倆也到今年才開始積極「做人」，也因為繁重行程的關係，2人討論後決定做試管，沒想到1次就中，幸運之餘她也覺得：「經歷了整個過程也才懂得，每個生命得來不易。」

這次孕期舞思愛如常進行所有工作，和第1次懷孕不太一樣的是現在更注重飲控跟健身的維持，發現膚況比較好，吃的口味也較以前清淡，心態上也比較放鬆，預產期是明年的 4、5月，她笑說：「2寶小名叫『一烈』，是原住民歡呼語，每次叫寶寶的名字就像在歡呼一樣，姊姊（女兒）也很喜歡，我現在就是好好的享受孕期，準備新專輯，一起開心的迎接跟我一樣金牛座的一烈就行了。」

2025年下半年舞思愛參與了日本大阪世界博覽會的演出、飛紐西蘭作新專輯，還去了印度「Taiwan Indigenous Music Night」（臺灣原住民之夜）展現臺灣原住民文化，「每一趟飛出門都會讓人重新思考、重新調整步調，珍惜身邊所擁有的一切。」而在期間歷經家鄉天災與再度懷孕，她更是感觸良多，直呼要珍惜當下。對接下來的跨年演出，「第1次帶球跨年，應該也是最後1次了，必須讓演出巨美、巨辣的！到時雲林見！」

舞思愛宣布懷2胎。（愛玩音樂提供）

舞思愛（左）喜懷第2胎，圓了大女兒的夢。（愛玩音樂提供）