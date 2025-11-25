金曲台語歌王蘇明淵發揮律師本色〈辯護〉 與蛋堡吵翻「一中正宗」掀中、南大戰

蛋堡（左）、蘇明淵在新歌〈辯護〉共同擔任製作人，形成金曲台語、華語兩大歌王合作。索尼音樂提供

金曲台語歌王蘇明淵將於2025年底推出全新專輯《主題歌》，首波主打歌曲〈辯護〉率先數位上架。這首單曲創下金曲獎史上首度「台語歌王×華語歌王」的跨語系共演組合，由蘇明淵、爵士藍調吉他手張志宇與金曲華語歌王蛋堡共同擔任製作人，〈辯護〉的創作靈感源於蘇明淵律師職涯的日常觀察，他認為「法庭上有攻防，音樂裡也有辯護。」

作品以「律師與當事人」的對話為軸，探討不只是律師替當事人辯護的故事，更是關於被誤解、被標籤的人如何在社會裡為自己發聲。蘇明淵笑著透露：「我知道蛋堡是我台南一中的學弟，又非常喜歡他的作品。其實有點緊張，怕被打槍。沒想到他聽了〈辯護〉的demo後，不只答應，還親自參與詞曲創作。」

蘇明淵〈辯護〉靈感來自法庭攻防。索尼音樂提供

蛋堡回憶這次的合作經歷，坦言當時堅持自己的段落要有嘻哈感，對節奏吹毛求疵，做出一個充滿嘻哈感的版本。他先用取樣的方式做出他想要的編曲節奏，再自己加上rap。蘇明淵見狀笑著說：「乾脆讓你一起當製作人好了。」

這樣的互動讓〈辯護〉成為一次真正的「雙向辯護」，不只是合作，而是語言、觀點與節奏的交鋒。有趣的幕後花絮是，錄音現場的氣氛像一場輕快的法庭辯論。蘇明淵、蛋堡、張志宇三人皆出身名校，其中兩位是台南一中校友，一位是台中一中畢業生。錄音間除了音樂討論，還因「哪間才是一中正宗」而引發幽默攻防，最終以「台南一中兩票勝出」收場，為這次跨界合作增添了一筆趣味插曲。



