金曲同樂會在竹市 嗨唱跨年

二０二六大新竹跨年晚會將於十二月三十一日晚間在新竹市大湳雅公園登場，新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科邀請全國民眾相約到新竹跨年。 (記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

二０二六年大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」，三十一日晚間在大湳雅公園登場，新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科二十二日公開邀請全國民眾相約到新竹，欣賞全台含「金」量最高、重磅卡司堪稱金曲獎同樂會的精彩表演，現場還有美食、遊藝市集、壓軸的三百秒倒數煙火秀，迎向二０二六年。

高虹安表示，此次邀集多位金曲獎得主及表演團體，包含蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、孫盛希、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash，號稱「金曲同樂會」，挑戰全台含「金」量最高陣容。其中，竹市在地歌手呂士軒、黃子軒與山平快、樂團海岸乾杯，及竹縣代表徐志能將展現大新竹音樂實力與文化特色，內容精彩可期。

楊文科表示，新竹縣市是一家人，合辦跨年晚會除了經濟、有效力、合理，難能可貴的是獲得企業挹注，讓公部門資源可用在各項建設推動上，邀請鄉親共襄盛舉，在音樂、歡笑聲中迎接二０二六嶄新的一年。

高虹安指出，因應近期社會安全議題，她已責成警察局於活動期間以最高規格部署警力，加強巡邏與維安作為，確保跨年活動安全順利，提醒民眾若發現任何可疑人事物，請立即通報警方，共同守護自身安全，讓大家安心迎新年。

竹市文化局表示，跨年晚會會場周邊大雅路、水田街、湳雅街部分路段為行人徒步區，自下午四時起管制至翌日凌晨二時，參加跨年晚會建議搭乘活動專用接駁車，竹市接駁自下午五時至二十三時，分別於南寮漁港旅遊服務中心、新竹車站兩條路線發車，回程自二十一時起至翌日凌晨一時。此外，亦規劃東大路部分路段慢車道，作為機車臨時停車區，步行十五分鐘內可抵達會場。

另外、竹縣府亦將安排接駁車往返竹北與活動會場，三十一日下午十六時起至二十二時，從縣政府前出發，行經體育場、喜來登飯店前往會場，回程自二十一時起至翌日凌晨依時，從會場出發，行經縣政府、體育場、喜來登飯店及高鐵站。