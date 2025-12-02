金曲嗓音唱進山谷！「野趣東高雄」12/6重返杉林 日光小林青春開唱

▲「野趣東高雄」音樂市集，繼六龜場獲得熱烈迴響後，12月6日再度集結山城能量前進杉林區日光小林社區。

「野趣東高雄」歲末壓軸回到杉林 金曲卡司齊聚日光小林 音樂×市集×文化體驗展現部落重生力

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局推動的「野趣東高雄 Chill in the Wild」系列活動，本週將邁入年度最終場，活動選址於具有特殊復興意義的杉林區日光小林社區，於12月6日登場。活動結合金曲卡司演出、超過40家在地品牌市集，以及多項原鄉文化體驗，希望讓民眾透過音樂與互動，深入認識東高雄山區的自然景觀與族群文化特色。

廣告 廣告

▲本次活動特別邀請王宏恩、王立言、普通隊長及吳汶芳等重量級金曲卡司接力開唱。

此次杉林場邀請布農族創作歌手、金曲獎得主王宏恩、高雄在地創作歌手王立言、龐克樂團普通隊長，以及創作歌手吳汶芳輪番開唱，卡司組合涵蓋不同音樂風格，期望讓表演在山谷間呈現多層次聲景。觀光局表示，透過多元表演與山城環境的結合，將賦予活動更多情感連結，使民眾在休閒娛樂之餘，也能看見部落文化的韌性與生命力。

▲在地職人親自指導「花環編織」、「手洗愛玉」及「麻繩提袋編織」工藝體驗。 現場集結40家東高雄特色品牌，是探索東高雄美食與文化的絕佳機會。

市集方面，本次匯集逾40家東高雄品牌，包括日光小林社區具代表性的黃金香腸與薑黃臭豆腐、六龜「山清有魚」以黑豆搭配原生山茶製成的山茶醬油，以及以台灣木材手工製筆的「三井腦館」、桃源地區的果醬與愛玉品牌「日漬」等，涵蓋農特產、文創手作、輕食與特色餐車，呈現東高雄多元的飲食文化與產業面貌。

此外，活動也規劃原鄉特色工藝體驗，包括花環編織、手洗愛玉與麻繩提袋編織，邀請在地職人現場示範，讓參與者以親手操作方式，接觸部落日常與文化脈絡。

觀光局長高閔琳指出，本次選在「日光小林」舉辦別具意義。日光小林為莫拉克風災後族人遷居重建的新聚落，地名象徵居民走出黑暗、迎向希望。她表示，觀光局希望透過文化行銷與旅遊活動，讓更多人認識杉林地區的故事與重生歷程，同時推動區域觀光的永續發展。

觀光局說明，為深化東高雄旅遊量能，近年除積極與旅行社合作開發深度遊程外，也提供團體旅遊補助，帶動甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏等地的觀光產業鏈。東高雄九區擁有豐富自然生態與部落文化，全年皆有不同主題活動，如茂林紫斑蝶季、杉林向日葵花海、那瑪夏賞螢季、內門宋江陣、南島文化祭等，均吸引國內外旅客關注。

觀光局邀請民眾於12月6日前往日光小林，透過音樂、市集與文化體驗，感受東高雄的風景、人情與文化能量，並享受山城特有的慢活氛圍。更多活動與旅遊資訊可於「高雄旅遊網」及官方社群平台查詢。（圖╱高市府觀光局提供）