金曲大師屠穎猝逝！辛曉琪「痛失摯友」哀嘆：很無常

「療傷天后」辛曉琪今（23）日出席《好好愛 此刻》演唱會記者會，出道40年征戰過無數大小舞台，首次以個人專場形式將在北流開唱；談及經典歌曲〈味道〉與〈領悟〉編曲人屠穎上個月猝逝，她感嘆在家練唱時特別難過：「頓時失去重心。」而她先前因為高山症引發肺炎，出院後有呼吸不順狀況，靠著運動和飲食調養已無大礙。

資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎11月1日傳出過世消息，享壽62歲；他的兒子屠衡在臉書發文證實死訊：「爸爸在2025年11月1日的廣州演出前，於飯店健身房運動時不幸在跑步機上摔倒，意外地離開我們。」事發突然，母子倆仍難以接受死訊，他說爸爸這一生過得非常精彩，也留下許多美好又經典的作品：「謝謝所有親朋好友的關心與悼念，謝謝你們參與爸爸豐富的人生。」

辛曉琪今日出席記者會，坦言演唱〈味道〉時情緒還可以控制，但唱到〈領悟〉就有很多複雜情緒：「每次演唱會都是屠老師幫忙，屠老師是永遠的音樂總監，我跟屠老師不只是工作上的夥伴，在生活上也是很好的朋友。」

演唱會名稱《好好愛 此刻》別具意義，辛曉琪說會特別強調「此刻」，就是因為這1、2年發生很多事情：「包括我自己的朋友，很無常、很需要活在當下，當你什麼事情都無法做的時候，就好好活、好好愛，尤其是此刻。」《好好愛 此刻》演唱會12月26日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。



