金曲大師屠穎逝世！兒子悲痛：我和媽媽至今仍難以接受

資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎，本月1日飛往中國大陸廣州要擔任齊豫演唱會樂手，卻在跑步機上意外摔倒，送醫不治，享壽62歲；遺體昨日在廣州市殯儀館進行火化，今（4）日移靈回台灣，兒子屠衡在臉書發聲哀悼，並表示後續會在台北舉辦告別式。

屠衡今日晚間在臉書發文，回應外界對於父親屠穎的關心：「爸爸在2025年11月1日的廣州演出前，於飯店健身房運動時不幸在跑步機上摔倒，意外地離開我們。一切發生得太突然，我和媽媽至今仍難以接受。但我們希望能早日帶爸爸回家，所以選擇昨日在廣州完成火化。」

屠衡不捨表示：「我知道爸爸騎著他最愛的哈雷去了一趟遠行。一路上吃美食、彈彈琴、偶爾下廚，像平常一樣做著自己喜歡的事，帥氣瀟灑的屠老師。爸爸這一生過得非常精彩，也留下了許多美好又經典的作品。謝謝所有親朋好友的關心與悼念，謝謝你們參與爸爸豐富的人生。」

屠衡直誇父親屠穎是個體貼的人，如果有想對他說的話請慢慢說給他聽，他會細細聽你們說的：「爸爸，我會照顧好自己、照顧好媽媽，會繼續好好生活，延續你那份對生命的熱愛與溫柔，我愛你，屠衡。」



