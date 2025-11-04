金曲大師屠穎驟逝！ 兒子親曝原因悲喊：一切太突然仍難以接受

屠衡曝與父親屠穎的合照。（翻攝自屠衡IG）

資深音樂人、金曲獎最佳編曲人得主屠穎11月1日傳出過世消息，消息震驚音樂圈，其兒子屠衡今（4）日發文表示，屠穎是在運動時於跑步機上摔倒離開大家，他也說，「後續我們會在台北舉辦爸爸的告別式，詳細時間、地點將另行告知，感謝大家的關心」。

屠衡今天發文說，爸爸在2025年11月1日的廣州演出前，於飯店健身房運動時不幸在跑步機上摔倒，意外地離開大家，「一切發生得太突然，我和媽媽至今仍難以接受。但我們希望能早日帶爸爸回家，所以選擇昨日在廣州完成火化」。

屠衡說，後續會在台北舉辦爸爸的告別式，詳細時間、地點將另行告知，感謝大家的關心，「我知道爸爸騎著他最愛的哈雷去了一趟遠行。一路上吃美食、彈彈琴、偶爾下廚，像平常一樣做著自己喜歡的事，帥氣瀟灑的屠老師」。

「爸爸這一生過得非常精彩，也留下了許多美好又經典的作品」，屠衡謝謝所有親朋好友的關心與悼念，謝謝大家參與爸爸豐富的人生，「爸爸是個體貼的人，如果有想對他說的話請慢慢說給他聽，他會細細聽你們說的。爸爸，我會照顧好自己、照顧好媽媽，會繼續好好生活，延續你那份對生命的熱愛與溫柔」。

