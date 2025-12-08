金曲女星童年遭霸凌！慘被「丟鞋子、留腳印」嘆：提心吊膽度過

記者徐珮華／台北報導

金曲新人壞特睽違2年推出新專輯《界線 Boundary》，9首歌曲紀錄她從「怕被討厭」到敢於說「不」的心路歷程。她分享童年面對老師們龐大的期待及壓力，無論是經歷老師的體罰與責備，或者批評與否定，都讓她長期活在害怕犯錯的壓力裡。

壞特自揭童年時期遭霸凌的經歷。（圖／壞特工作室提供）

壞特童年時期曾被同學丟掉鞋子、課桌上發現被惡作劇留下的腳印等，雖會反擊，但多數時間都在提心吊膽中度過。她說：「那時候很習慣自我檢視，怕說錯話，也開始學會忍。從小界線就很模糊，讓我長大後遇到問題會迴避、情緒不說，一直壓著。」

出道後，這種「界線模糊」的既視感再次浮現。壞特透露，她曾長期順著他人的期待，把念書、成績、甚至音樂當成逃避工具，希望透過表現換取尊重與安全感。踏入音樂圈後，她發現比較與壓力讓自己失去玩音樂的快樂，自我懷疑愈加深刻。正因如此，《界線 Boundary》誕生了，它來自她開始正視從小被壓下的情緒，練習分辨「我不喜歡什麼」；來自她從迎合到敢於拒絕的過程，也來自她第一次決定不再順著他人，而是為自己創作。

壞特（左）靠著打坐、內觀、寺廟靜修排解情緒。（圖／壞特工作室提供）

專輯收錄的〈Namaste〉是一首壞特寫給女性，也寫給自己的歌，「雖然歌聽起來蠻柔，但這首歌是希望女生兇起來也沒關係。」今年嘻哈圈爭議事件爆發時，她選擇站出來發聲，表示那種不舒服的感覺與界線被踩過的感受，讓她回想起童年的壓抑，意識到必須用自己的方式發聲：「我知道講了會被罵，但我選擇用自己的方式平靜地說。」

《界線 Boundary》是壞特從孤獨到療癒、從壓抑到釋放的旅程，全程參與創作、製作及企劃，並與來自11個不同地方的音樂人共同完成。隨著專輯發行，她也將於12月28日在Zepp New Taipei舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」專場，門票請洽拓元售票系統。

