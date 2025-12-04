金曲得主謝銘祐訪虎科大 福爾摩沙講座分享創作心法

金曲歌手謝銘祐（右）蒞臨虎科分享創作經驗，由虎科大副校長方昭訓（左）頒發感謝狀。(記者劉春生攝）

▲金曲歌手謝銘祐（右）蒞臨虎科分享創作經驗，由虎科大副校長方昭訓（左）頒發感謝狀。(記者劉春生攝）

國立虎尾科技大學十二月一日(一)舉行「福爾摩沙之聲—本土語大師講座」，邀請詞曲作品屢獲金曲獎多項肯定的台語詩人歌手謝銘祐，與吉他手王東昇共同演出。由謝銘祐主講「有一個寫歌的人」，以八首歌曲串連生命經驗與城市記憶，傳授創作心法和?事背後的豐富人情。

謝銘祐身為資深創作者且多次獲得金曲獎及金音獎等多項肯定，曾為劉德華、梅艷芳、徐若瑄等歌手寫過不少膾炙人口作品，近年致力於母語創作與推廣，因作品優雅如詩，備受文學界青睞，被譽為「台語詩人歌手」。

廣告 廣告

謝銘祐表示，情緒是作品中最重要的主題，而場景是烘托情緒的重要關鍵，面對再熟悉不過的居住地台南，謝銘祐曾透過地圖，耗時半年走完台南市的每一條街道，用不同的方式去體會熟悉的事物，而後創作出〈行〉。

「太習慣一件事，你反而看不到它的全貌」，他以〈想〉這首歌為例，分享自身如何旁觀者的角度去思考、第三人稱去創作，鼓勵學子藉由觀察與體驗，適時地以陌生化的眼光重新感受身處環境。並以〈泅〉祝福願意寫作的人，天天都在靈感裡「泅泳」，永遠不靠岸、永遠有歌可以唱。

〈戀戀大員〉則以曾被荷蘭殖民、距今已有四百年歷史的「熱蘭遮城」入詞，帶出外婆在日治時期等待被徵調為軍伕的外公歸來的心境。〈下晡的???〉呈現母親在午後聽收音機、收晾曬的衣服時，父親拉著她在日光下跳舞的場景，烘托出平凡的幸福。

除了個人與家庭故事，他也走入偏鄉，採集耆老的人生記憶，以創作與音樂為他們服務、記錄他們的故事。他演唱〈偏南風〉，描寫海島工班的生命景況，也描寫台灣人在地理、氣候、歷史交疊下，形成既矛盾又曖昧的「偏南性格」。

作為壓軸，他選唱一九三二年發表的台語經典〈月夜愁〉，並談到作曲家鄧雨賢如何將日本學習到的古典、現代與流行音樂融入當時仍帶有南北管與戲曲調性的台語歌，在時代裡開創語言與旋律的新風貌。藉由「新台語歌」的討論，他勉勵學子「要很謙卑、認真的去寫自己可以感動的作品」、「創作只有一件事，就感動而已，沒有其他的。」