金曲推手殞落！林俊傑慟揭袁惟仁暖心之舉「永遠懷念」

林俊傑不捨樂壇失去袁惟仁這位重量級音樂人。翻攝jjlin IG、袁惟仁微博

資深音樂人袁惟仁昨（2日）傳出病逝消息，震撼華語樂壇。金曲歌王林俊傑昨深夜發聲，分享多首袁惟仁創作的經典作品，感性寫下：「願小胖老師一路走好。謝謝老師為這個世界留下了那麼多美好的音樂作品，也謝謝他曾經給予我的所有鼓勵和笑容，永遠懷念中！」字句流露對樂壇前輩的敬重與不捨。

回憶殺金曲皆出自袁惟仁之手

林俊傑更特別分享那英〈征服〉、〈夢一場〉，王菲〈旋木〉、〈執迷不悟〉，趙傳〈勇敢一點〉，以及陶晶瑩〈離開我〉等多首金曲，這些膾炙人口的作品皆出自袁惟仁之手，也再次喚起歌迷對「小胖老師」音樂才華的集體記憶。

袁惟仁縱橫樂壇數十年，身兼詞曲創作人、製作人與節目評審，不僅打造天王天后代表作，更提攜無數後輩，是圈內公認的重要推手與伯樂。他對旋律的敏銳度與製作上的高標準，塑造出一首首陪伴世代成長的經典，也奠定他在華語流行音樂史上的關鍵地位。

袁惟仁2日驚傳離世。翻攝袁惟仁臉書



