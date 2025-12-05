金曲文青女伶飛歐洲追雪！阿爾卑斯被療癒：忙到在山裡包圍

曾入圍金曲獎的阮丹青（Denise Juan）。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）





曾入圍金曲獎的阮丹青（Denise Juan）以全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》回歸，延續她「薇劇場」系列的細膩敘事，這次已是第七部創作。她上月與「自然流動樂團」（Sunshine Costa）於台北十方音樂劇場與雅痞書店的兩場音樂會，2小時沉浸式演出被觀眾形容「無尿點」，全場靜默傾聽、掌聲不斷，情緒像走過人生四季。她趁著空檔「閃離凡間」，直奔義大利＋瑞士展開10天身心靈療癒之旅，笑說：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」

廣告 廣告

這趟旅行本來只打算賞深秋楓紅，結果歐洲突然寒流來襲，她此生第二度遇見名符其實的瑞雪。「雪地會把聲音全部吃掉，那一刻世界變超安靜，像白色冥想。」她在阿爾卑斯山的雪地裡被自然徹底洗版，直呼「心被按下reset」。

旅途中最爆擊心靈的是走進《小天使》海蒂故事原型地-瑞士 Maienfeld。「小時候的場景的確真實出現，不過當時下著風雪，所以是看不見綠油油的綠草地，全部是一片雪白…..有一種魔幻的驚艷」，此外她也説：「從來沒想過會在雪地裡和童年的自己重逢。」風雪狂到臉發麻，她卻感動得說：「像宇宙逼你停下來，好好對話。」

她此行踏遍波斯基亞沃谷（Val Poschiavo）、世界遺產級阿爾卑斯火車路線、療癒名城阿羅莎（Arosa），也搭冰河列車橫跨山谷。她笑說最震撼的畫面，是看到「雪白世界裡居然還擁抱著楓紅」，像兩個季節撞在一起，「美到像在做白光冥想」，「也讓人覺得更渺小，讚嘆造物主的神奇美學。」

至於自己是東方胃？還是西方胃？她秒答「都有！」最愛義大利的風乾牛臀 Bresaola 搭配晚餐店家自製的氣泡水，「像喝白酒一樣順口」，但也忍不住吐槽部分瑞士早餐「連水煮蛋都是冷的，真的有嚇一跳」。笑嘆很佩服西方人的鐵胃。

這10天讓她徹底抽離工作模式，「我知道那些雪地、河流的畫面都先住進心裡，之後會變成新的創作養分。」她笑說這趟是「剛剛好的中場休息」。表示未來也會將部分旅行影片與現場演出穿插剪輯與大家分享，敬請大家期待！

完成療癒旅程後，她也將帶著飽滿能量南下高雄開唱，於1/17（六）20:00 在高雄 Marsalis Bar、1/18（日）11:00 於高雄大東藝術文化中心開唱！阮丹青與她的音樂夥伴「自然流動」樂團，要用音樂繼續帶大家穿越她的「四季宇宙」。



【更多東森娛樂報導】

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

●與大元結婚9個月！鼓鼓鬆口「做人計劃」寵妻魔人上線了

●親揭暴瘦真相！吳建豪「二度拍片」搭金曲歌王曬大肌肌

