金曲新人拋震撼喜訊！開唱倒數「公開全新身分」超狂近況曝光

記者徐珮華／台北報導

壞特推出第3張全新專輯《界線 Boundary》，將於12月28日在Zepp New Taipei舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」專場。這場演出不只是新作的延伸，更是一場她近年創作與心境轉變的呈現，她也預告將以不同形式呈現舞台，組建「女子樂團」並首度於此次專場亮相。

壞特將舉辦「Whyte 2025 Live Concert Boundary」專場。（圖／遠雄創藝提供）

《界線 Boundary》記錄壞特從「怕被討厭」到「敢於說不」的心路歷程，整張專輯由她親自主導企劃，並邀集11組海外音樂人共同完成。所有合作對象皆由她主動聯繫、溝通、一步步建立信任，甚至親自擬定合約，笑說自己幾乎包辦「經紀人」、「歌手」身份。

廣告 廣告

從醫學院學生轉身成為金曲新人、正式踏入音樂產業，一路走來，壞特始終不願只扮演「站在台上唱歌的人」。她親自參與企劃方向、跨海合作溝通、創作討論與整體統籌，逐步摸索自己的工作節奏與原則。今年的她不僅當起自己的經紀人、親自洽談各項工作，也擔任金音創作獎評審，在不同位置中不斷練習清楚表達自己的想法。

壞特身兼歌手、經紀人等身分。（圖／遠雄創藝提供）

「Whyte 2025 Live Concert Boundary」的歌單將以新專輯內容為主，並精選前兩張專輯的代表作品，演出形式突破以往。壞特分享：「這幾年接觸滿多身心靈，所以會加入唱誦的成份，專注於平靜頻率的編曲，也會有多一點點搖滾風味，再來是大家熟悉的Chill Hop、Neo Soul。」希望讓演出成為一個能夠安心聆聽、慢慢沉澱的空間。

演唱會也將邀請合作過的音樂製作人與欣賞的樂手一同登台，壞特透露將有3至4位嘉賓，更將組建「女子樂團」登場，讓大家看見舞台上更多女性樂手的可能。她坦言自己常在看完表演後感到耗能，因此也不斷思考，如何讓演出不建立在緊繃之上：「我希望能做出一個，從我心裡面唱出來、真誠表達、能夠傳遞能量的演出，前提是我不能太累、太耗能，這也是我一直在練習的事。」

更多三立新聞網報導

魏如萱反擊了！遭爆為Ian「開小帳嗆網友、剪光定情MV」2點聲明回應

《黑澀會》女星上圍大升級！產後「驚人哺乳照流出」琳妲嗨喊：很哇賽

二度獲得金曲獎！台語歌王痛失父親 心碎認：難以修補的裂縫

獨家／甜娶台八女星1年！TRASH林頤原突問「能永遠在一起嗎」懷疑心聲曝

