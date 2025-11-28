金曲新人驚傳再度失聯！友人怒轟：荒唐到可以寫成教材

謝震廷（左）驚傳再度失聯，范揚景在社群發文請求協尋。翻攝elihsiehmusic、fyj.muzix IG

曾獲金曲新人獎的謝震廷，今年8月時因財務糾紛驚傳失聯，他的圈內友人范揚景透過社群平台發文盼外界協助尋人，直言「我們這邊很多人在找他」，兩人後來經過溝通、確認債務處理狀況後才平息事件；未料時隔3個月，謝震廷今（28日）驚傳再度失聯，氣得范揚景痛罵「整件事荒唐到可以寫成教材」。

范揚景今在社群，以《緊急通報・全體圈內請留意+樂器出清》為標題發文，表示這陣子因為謝震廷，很不好意思佔用媒體跟社會資源、實非得已、感激不盡，沒想到對方竟完全封鎖他身邊所有人的聯繫方式，范揚景怒轟謝震廷「長期失聯、拒不回應、逾期未履行應盡之責後已造成我方實質損害」。

廣告 廣告

范揚景也表示，謝震廷未清償債務以及失聯等相關事證均已留存作為證據，「請看到他的朋友、前輩、老師、廠商、藝人、樂手、練團室、路人、素人，甚至是東家、合作對象，看到人請馬上報警留住人，在場協助警方以避免謝震廷再度離席，我會即時趕到現場」。

對於此舉，范揚景直言，要當面請謝震廷「將該負責的部分處理完」，並提到上一次尋人消息曝光後，圈內許多前輩及友人第一時間主動與他聯繫，表達他們也曾遭遇過被謝震廷以相同方式對待之處境。

身為謝震廷之前個人演唱會的樂手召集人，范揚景為了先幫他償還積欠樂手們許久的演出費，他陸續出售自己的樂器，換現金代償謝震廷的債務，沒想到現在又再度找不到謝震廷，讓他深感心累，怒喊：「最後竟然是我先被逼到器材快要賣光，這件事荒唐到可以寫成教材。」

謝震廷驚傳再度失聯。翻攝謝震廷IG



回到原文

更多鏡報報導

直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸

許瑋甯今婚宴巧遇「小鬼42歲生日」 曝命運安排：代表他有來參與

直擊／王陽明參加邱澤婚禮負重任！幫新郎擋酒「喝到底」 黃鐙輝紅包數字曝光