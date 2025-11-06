金曲槓龜崩潰暴哭！陽帆心疼不捨一舉動安慰女兒

安吉創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》成績亮眼。索尼音樂提供

創作女聲 ANGIE安吉今年2月底起，展開堪稱「全年無休」的宣傳馬拉松，每月上架一首歌曲，親自介紹專輯中的每一段故事，終於在10月底迎來全曲目上架完成的終點，象徵「焦糖眼宇宙」正式完結。

為了慰勞她的努力，唱片公司特地辦了可愛又溫馨的殺青慶功派對，以象徵粉絲「吉子」的橘子塔與吉（橘）子氣泡飲為她慶祝。安吉在同事的歡呼中振臂衝過「宣傳終點線」，笑喊：「好幸運有一年能陪大家聽我的歌，但真的好累哦！終於殺青了！」

安吉回憶，在金曲獎入圍名單公布的那天，沒有看到自己名字的瞬間，她幾乎崩潰。「我真的覺得自己是不是不夠好，甚至想放棄宣傳」。看到她難過，父母帶她外出吃美食安慰，她邊吃邊落淚，沒想到竟被店家感動「加菜」安慰。

她事後把這段真實心情拍成短影音上傳社群，卻意外收到成千上萬的留言鼓勵，許多人告訴她：「你的歌陪我走過低潮。」那一刻，她重新獲得力量，繼續為專輯努力到底。

有趣的是，這一年馬不停蹄的宣傳，也意外治好了她長年的失眠問題。原本《焦糖眼》裡的歌曲多是她深夜睡不著時創作的，如今她笑說：「現在反而累到倒頭就睡，甚至可以睡到中午！」」接下來，她將投入跨年演出與新單曲製作，也希望能給自己一段假期：「想去紐約走走，感受不同的文化與節奏。」



