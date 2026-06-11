金曲樂團主唱中發票1000元超嗨！ 真相反轉變詐騙還遭團員補刀爆料

傻子與白痴將在8月展開《笨笨的事情 Foolish Things》2026 Live Tour北中南巡迴演唱會。（圖／Legacy傳音樂展演空間提供）

曾獲得金曲最佳演唱錄音專輯獎的「傻子與白痴」，主唱蔡維澤日前收到一封「電子發票中獎1000元」通知信，當下竟深信不疑，還興奮衝出房門向室友分享喜訊，沒想到最後才發現只是詐騙郵件。鼓手維均聽聞後則補刀說：「而且他到現在還是不會煮泡麵加蛋！」

今年迎來成團第11年的傻子與白痴，正式宣布將在8月展開《笨笨的事情 Foolish Things》2026 Live Tour北中南巡迴演唱會。談及《笨笨的事情》的概念，蔡維澤提到曾看到Radiohead主唱 Thom Yorke在訪談中說：「如果人們停止聽傷心的歌，也許代表他們停止思考了。」這句話讓他深受觸動。

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他表示：「《笨笨的事情》是一種溫柔的自嘲。我們想說的不是笨有多糟，而是『笨』有時候是一種選擇、一種路徑，而不是缺陷。希望來到現場的人，都能感受到自己的笨，是被理解、被接納的。」傻子與白痴《笨笨的事情 Foolish Things》，台中場8月2日、台北場8月7日、高雄場8月9日接力開唱。門票熱賣中。

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