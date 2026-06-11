金曲樂團主唱遭詐騙！誤信「發票中獎千元」團員加碼爆猛料

記者徐珮華／台北報導

樂團「傻子與白痴」曾憑藉專輯《姿態》橫掃金曲獎5項提名、奪下最佳演唱錄音專輯獎，近年活躍於各大國際音樂節，以乖張前衛的音樂美學奠定獨特指標。今年迎來成團第11年，宣布展開「笨笨的事情 Foolish Things」2026 Live Tour 巡迴演唱會，8月2日台中場、8月7日台北場、8月9日高雄場，門票將於6月11日全面開賣。

傻子與白痴過去總給人神祕、冷靜印象，近年開始思考如何在創作與舞台上展現更真實的樣貌。主唱蔡維澤坦言，隨著年齡漸長，面對身份認同與人生選擇的迷惘，反而更希望誠實地面對內心，「會因為一場演出而聚集在同一個空間裡的人，某種程度上一定共享著相似的情緒吧。」

廣告 廣告

傻子與白痴成軍11年，近年活躍於各大音樂節。（圖／Legacy傳音樂展演空間提供）

談及「笨笨的事情」的概念，蔡維澤提到日前看到Radiohead主唱Thom Yorke曾說：「如果人們停止聽傷心的歌，也許代表他們停止思考了。」這句話讓他深受觸動，他表示：「『笨笨的事情』是一種溫柔的自嘲。我們想說的不是笨有多糟，而是『笨』有時候是一種選擇、一種路徑，而不是缺陷。希望來到現場的人，都能感受到自己的笨，是被理解、被接納的。」

談到生活中的「笨笨的事情」，蔡維澤日前收到一封「電子發票中獎1000元」通知信，一度信以為真，甚至興奮衝出房門向室友分享，最後才發現只是詐騙郵件，鼓手維均立刻補槍：「而且他到現在還是不會煮泡麵加蛋！」回顧十多年樂團旅程，從18歲走到28歲，團員笑說堅持玩團本身或許就是一件不太聰明的選擇，但正因為一路上總是選擇真正想做、而非最容易的路，才慢慢成為今天的傻子與白痴，蔡維澤也對過去的自己喊話：「傻瓜，真是一群令我自豪的傻瓜。」

傻子與白痴將舉辦「笨笨的事情」巡演。（圖／Legacy傳音樂展演空間提供）

本次巡演「笨笨的事情」除全新概念外，在演出編排上也藏有多項驚喜。團員透露，將重新演繹多首早期作品，並準備不同於以往的Cover曲目，帶來全新現場體驗。至於嘉賓人選，蔡維澤則保留表示尚未公開，但保證值得期待。

更多三立新聞網報導

陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動

傅子純「姐姐」現身靈堂！淚曝醫院最後一面 慟喊：玩笑開太大

五月天7月大巨蛋開唱！傳「SJ D&E」當嘉賓 相信音樂16字藏玄機

《新兵日記》男星遭詐騙陷谷底！傅子純伸援手暖喊這句 他悲曝最後對話

