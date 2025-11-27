金曲樂團共體時艱！麋先生宣布香港站延期開唱：陪大家一起好起來

麋先生宣布香港站演唱會延期舉辦。三立提供／資料照

金曲樂團麋先生的「馬戲團運動」巡迴演唱會，去年底起一連征戰台北小巨蛋、高雄巨蛋及海外各城市，所到之處叫好又叫座，他們原訂本月29日唱進香港，未料新界大埔宏福苑昨（26日）發生嚴重火警，造成死傷無數，麋先生與團隊緊急召開會議後，決定延期開唱，麋先生不捨地向香港居民喊話「陪著大家一起好起來，再一起好好的見面」。

麋先生今晚於社群貼出「馬戲團運動」香港站延期公告，表示「因為捨不得，所以做了最捨不得的決定，陪著大家一起好起來，再一起好好的見面，為香港祈福」。

公告中表示，鑒於香港發生重大事故，本場演出之門票將會全數安排原路退款（連票務平台手續費），「衷心感謝各位的理解及支持，願大家互相扶持，攜手同行，共渡難關」，歌迷們也紛紛力挺支持，齊聲為香港加油，並約定麋先生之後再見。

麋先生宣布香港站演唱會延期舉辦。翻攝麋先生官方臉書



