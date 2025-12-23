金曲樂團大玩「超大型實驗」！百合花紀錄片曝神曲內幕 林奕碩揭台語創作「最難關鍵」

「百合花樂團」主唱林奕碩常以長柄月琴、電吉手交替演奏。公視提供

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》最新一集《百合花的混血音樂實驗》，深度剖析橫掃金曲獎、金音獎的「百合花樂團」，帶領觀眾走進排練室與演出的第一現場，更隨團踏入淡水清水祖師爺遶境，直擊這支以台語為核心，將北管、南管、唸歌與搖滾、雷鬼、放克等元素融合的獨特創作歷程。

主唱林奕碩直言，百合花難以被定義，他追求的是在搖滾基礎上做出與眾不同的音樂；貝斯手林威佐則笑稱，百合花的音樂是一場「超大型實驗」。

從淡水南北軒到金曲舞台！北藝大學霸將北管內化為搖滾靈魂

百合花樂團由主唱林奕碩主導，成員包含貝斯手林威佐與鼓手陳奕欣。林奕碩畢業於國立台北藝術大學美術學系，其音樂啟蒙於修習校內傳統音樂課程期間，隨後在學長引薦下加入「淡水南北軒」學習北管與南管。

這段經歷為百合花的音樂實驗奠定重要基石，讓他們並非單純取用傳統聲響，而是理解其演奏邏輯與文化脈絡後再進行轉化。鼓手陳奕欣也強調，這種「經過內化」的傳統元素，正是百合花創作最核心的關鍵。

挑戰奇數拍與台語聲調！《萬事美妙》奪金音獎年度專輯肯定

百合花自2015年嶄露頭角後獲獎無數，2019年《燒金蕉》、2022年《不是路》接連奪下金曲與金音大獎，第三張專輯《萬事美妙》更在2025年金音獎抱回「年度專輯獎」與「評審團獎」。

百合花樂團成員，左起主唱暨詞曲創作林奕碩、鼓手陳奕欣、貝斯手林威佐。公視提供

林奕碩坦言，台語創作因聲調複雜，需耗費大量時間斟酌旋律與歌詞的貼合。紀錄片中也透過回顧〈蝴蝶雙飛〉、〈萬事美妙〉等歌曲，展現樂團如何挑戰罕見的奇數拍節奏，在傳統與流行間尋找完美的平衡點。

映照新世代台語音樂樣貌！《百合花的混血音樂實驗》上架YT平台

這部紀錄片不僅記錄了百合花的成長，更映照出台語音樂在新世代創作者手中，如何持續透過實驗與突破展現多元生命力。《百合花的混血音樂實驗》目前已於《藝術很有事》YouTube頻道： https://www.youtube.com/watch?v=POhKPbEHhnY 正式上架。透過影像，樂迷可以完整看見這支連外國樂迷都感到驚艷的樂團，如何將台灣在地文化轉化為國際化的音樂語言。



