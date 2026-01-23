金曲樂團成員單飛變「寫真男星」 陰錯陽差內幕曝光
TRASH樂團貝斯手博文首度單飛發表個人作品，推出個人首本聲景寫真輯《Play Bass Boy》。談起新身分，博文開玩笑說：「一不小心就變成寫真男星了。」引發樂迷熱議。
提起這本寫真書的誕生，博文笑說起點頗為「陰錯陽差」，透露最初原本是計畫要TRASH四位成員一同拍攝，目的是記錄大家健身後的成果，他笑說：「那時候阿夜跟頤原真的練得很好，沒想到實際執行時，大家開始接連投入演唱會，大家也各自有個人新專輯的製作。」行程因此一再變動，最後只剩博文一人站上鏡頭。
《Play Bass Boy》多在東京市區拍攝，博文以獨旅方式進行隨拍，記錄下暫時離開舞台、回到日常節奏的自己。他形容整趟拍攝：「其實很不像在工作，比較像一個人亂走亂拍。」直到第三天清晨才短暫離開都市，前往鐮倉海邊取景。博文笑說，當天天空藍得有點不真實，早餐雖然簡單卻好吃到讓人心情很好，只是一下海才發現海水冷得超乎預期，博文當場直呼被凍到徹底清醒，也讓這段拍攝成為他此行最難忘、畫面感十足的一幕。
談及團內成員陸續推出個人音樂作品，是否也會跟進發行個人專輯？博文坦言：「身為搖滾樂團成員，過去其實也曾認真想過做自己的音樂，但從來沒想過，第一個和大家見面的個人作品，會是一本文字加影像的寫真集。」他笑說，這次的嘗試也讓自己重新思考創作的可能性：「原來表達自己，不一定只能透過音符，也可以用畫面、聲音，甚至是生活裡的一些片段來完成。」
除了事業動向，博文近期無預警宣布升格為人夫與父親，也成為外界關注焦點。博文分享，當時得知即將成為爸爸，內心充滿震驚與喜悅，心境轉變相當巨大：「我發現開始會願意為了家庭，去做一些以前從沒想過的事。」這樣的生命轉折，也悄然滲入《Play Bass Boy》的影像與聲音之中，呈現出舞台之外、更真實的一面。
