金曲樂團成員被盜刷十幾萬「痛不欲生」Call Out電話亭先喊話：不要掛

〔記者陳慧玲／台北報導〕當今社會詐騙事件層出不窮，曾獲金曲獎最佳樂團的宇宙人貝斯手方Q也有慘痛經驗，透露曾誤信中獎通知，結果慘被詐騙集團盜刷10幾萬，直呼當時真是「痛不欲生」。

宇宙人近期改編翻唱梁靜茹的《彩虹》深受歌迷喜愛，12月20日將重返台北小巨蛋舉辦升級版2.0「vivo x 宇宙人 α：回到未來1986 演唱會」，這次演唱會主視覺以「電話亭」象徵過去、現在與未來的時空交會，這次特別與Hit Fm合作，策劃「Call Out電話亭」直播活動，將於今(13日)晚8點在節目中Call Out給幸運歌迷。不過因為社會上充斥詐騙電話，團員也擔心很多人會不想接陌生電話，事前沙盤推演，預想粉絲接起電話的各種反應，笑著喊話：「請大家不要掛電話！我們不是詐騙集團！」

說到詐騙，方Q真的有被騙經驗，他談到：「那時候假的電信公司說我中獎，結果填完資料後卡被盜刷十幾萬，我還跑去報案。當時真的很痛苦，因此痛恨詐騙集團！」主唱小玉則屬於「不留情直接掛掉派」，因為電話詐騙劇情如出一轍，聽起來太尷尬了。但他也提到：「最近看了影集《回魂計》，才驚覺以前那些詐騙電話背後，可能真的是那樣的場景，想到就覺得可怕，也不會這麼氣打來的人了。」吉他手阿奎則分享自己是「溫馨好奇寶寶派」，會陪詐騙電話聊一下，看看最新的劇本寫得如何。

