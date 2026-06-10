金曲樂團麋先生喜訊再＋1 團員驚呼：命中註定的相遇

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麋先生近年人氣急速飆升，代言、聯名邀約幾乎沒有停過。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生（MIXER）才剛完成話題不斷的〈大馬戲團 CircUs Max〉2026馬戲團運動嘉年華，更創下場場爆滿佳績。今再傳喜訊，受邀擔任全球知名樂器品牌全罩式耳機年度音樂大使，成為品牌市場最新寵兒。

有趣的是，此次麋先生代言的耳機名稱恰巧為「MIX」，與他們英文團名「MIXER」形成巧妙連結。團員笑說：「感覺像是命中註定的相遇！看到產品名稱的第一眼就覺得特別有親切感，好像在叫我們一樣。」

麋先生表示，身為音樂人對聲音始終有著近乎執著的要求，「我們很在意聲音裡每一個細節，從吉他的顆粒感、貝斯的低頻律動，都希望能完整被聽見。當聽見熟悉的音樂被更真實地呈現出來，那種感覺其實非常感動。」

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除了迎來全新合作，麋先生也宣布〈去飛翔〉Live MV將於6月12日上線。MV記錄〈大馬戲團 CircUs Max〉從天馬行空的玩笑話逐步化為現實的夢想旅程，適逢畢業季，MV中也收錄許多歌迷寫下夢想與祝福的珍貴畫面，搭配演唱會現場萬人大合唱〈去飛翔〉的感動時刻。麋先生表示，希望透過這支作品分享追夢路上的勇氣與力量，鼓勵每個正站在人生新起點的人，相信夢想終有一天會找到屬於自己的舞台。

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