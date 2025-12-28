金曲歌后也撐不住！戴佩妮哽咽認「票房不佳」 中國2場巡迴演唱會喊卡
記者陳宣如／綜合報導
金曲歌后戴佩妮「雙生火焰」巡迴演唱會昨（27）日抵達中國四川成都，原本熱烈的現場氣氛，卻在戴佩妮一段發言後瞬間轉為沉重——她在舞台上哽咽宣布，原本備受期待的巡演，因票房不如預期、無法負擔舞台成本，決定取消原定於北京與廣州舉行的兩場演出。消息曝光後，不僅現場歌迷陷入錯愕與失落，網路上也湧現大量心疼與不捨的聲音，短時間內引發熱議。
在成都舞台上，戴佩妮向歌迷坦承自己的心情，她說：「如果我自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣，然後要大家幫我一直吹得很厲害。」她也直接承認，因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，不得不做出取消決定，「很可惜，但沒有遺憾」。
戴佩妮同時分享人生體悟：「我常常說人生是一場修行，修行的第一步不是開悟，也不是明白很多道理，而是停止了與現實對抗。我們允許一些事情的發生，然後允許任何的情緒起伏……真正的力量從來不是對抗而是鬆手。我們只需要在這一刻站穩了自己。」說到激動處，她一度哽咽，現場氣氛令人動容。
此次「雙生火焰」巡演的舞台設計曾獲國際高度肯定，先後奪下倫敦設計獎最高等級鉑金獎，以及美國繆斯設計獎「概念設計－娛樂類」與「活動－演唱會類」兩項鉑金獎。三座國際頂尖榮譽，讓戴佩妮的演唱會被視為結合音樂、視覺與美學的藝術作品，然而即便在藝術層面受到讚譽，仍難以抵擋商業現實的壓力。
主辦方Live Nation也發布公告指出，取消北京及廣州場次的原因包括「特殊舞台製作、場地環境限制以及現實的艱難無奈」，經與藝人團隊及各方溝通後，才做出最終決定。依目前行程，「雙生火焰」中國巡演將於1月17日杭州站劃下句點，3月21日高雄巨蛋演出則將照常舉行。
消息曝光後引發歌迷熱烈討論，不少人肯定戴佩妮坦率面對現實、直言票房狀況的勇氣，也有人難掩無奈與遺憾，直呼「好可惜，她沒得到她該有的人氣」、「太遺憾了，戴佩妮現場明明那麼好」、「真的好心疼」。也有歌迷感嘆，現今演唱會市場早已不只是實力與舞台規格的競爭，「流量不一定等於好的演唱會，但好歌手一定是好的演唱會」，並直言在流量導向的產業結構下，優秀歌手要撐起大型演唱會並不容易。
