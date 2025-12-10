金曲歌后公然袒胸露乳！豪放喊：沒障礙 手伸富商褲檔「觸蕉」被虧精神抖擻

艾怡良出席《整形過後》首映。李鍾泉攝

金曲歌后艾怡良在《整形過後》中飾演愛美成性的酒店媽媽桑，為博取郭子乾飾演的富老闆歡心，不惜豁出性命也要整形變美。劇中有許多大尺度演出，包括把手伸進郭子乾褲檔「觸礁（蕉）」，還在温昇豪面前袒胸露乳，出席首映會時笑認一開始很緊張。

演出「摸鳥」郭子乾戲碼前一晚，艾怡良坦言「完全睡不著」，上戲前還跟郭子乾「練習」多次，試著找到最適合的角度，郭子乾也笑說：「難得可以被金曲歌后摸。」阿喜則虧艾怡良怕會「抖手」，其實是「精神抖擻」諧音哏。此外，艾怡良還揉胸劇中好姐妹阿喜，原本很客氣，被導演提醒角色個性可以更火爆，阿喜笑說，後來自己的胸部快要被「抬到2樓」。

艾怡良（右起）與郭子乾、阿喜在《整形過後》中有許多對手戲。李鍾泉攝

至於在飾演整形醫生的温昇豪面前露乳，艾怡良反而沒有很大障礙，因為其實穿了很厚的一層假體，還笑說若要真的露自己的「真肉」也不介意，可惜「不夠豐滿」。温昇豪身兼《整形過後》監製，也大讚艾怡良所穿的胸部假體道具「很漂亮，跟真的一樣」。

阿喜邊洗大體邊唱歌 艾怡良：很想哭

阿喜飾演一位白天洗大體、晚上酒店上班的單親媽媽，事前也特地請益殯葬業者，「那種在現場情況再怎麼艱難，也得理性執行工作的精神，讓我非常佩服」。

阿喜招認為戲胖5公斤。李鍾泉攝

阿喜在劇中還被導演要求邊洗大體、邊唱艾怡良的歌，「想到洗到自己認識的人，真的差點哭出來，後來是硬把眼淚吞下去」。艾怡良則大讚阿喜唱超好，當下聽到阿喜唱歌「真的滿想哭」。至於阿喜在劇中露肚子的畫面，其實是真的事前吃胖5公斤，但事後又要迅速瘦下來，有特別控制飲食。



