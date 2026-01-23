金曲歌后受封「台灣痟查某」！李竺芯鬆口3月有喜訊

李竺芯金曲封后氣勢驚人。時藝多媒體提供

被譽為「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，憑藉首張台語專輯《Suí 水》橫掃第36屆金曲獎，一舉奪下年度專輯、最佳台語專輯及最佳台語女歌手三項榮耀，她將帶著這股「自在覺醒」的「瘋」潮，於3月28日舉辦個人演唱會「痟水 Siáu Suí」。

演唱會主題展現李竺芯獨特的哲學，她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」是可以自由的靈魂、放下標籤；「水」則是不被定義的你我、勇於快樂最漂亮。面對外界給予「台灣痟查某」的封號，李竺芯大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做，大家心裡也想做的事。」 這場演出不僅是音樂發表，更是一場靈魂的共鳴。

廣告 廣告

李竺芯將於3月舉辦個人演唱會。時藝多媒體提供

演唱會的音樂總監由獲獎無數的音樂大師鍾興民（Baby老師）擔任。李竺芯透露：「Baby老師將四十年的現場演出與製作功力都押注在這場演出中，演唱會規格全面升級直接到頂，市面上難得一見，比日本壓縮機還稀少」。

演唱會視訊大有來頭

演出曲目方面，除了金曲獎獲獎專輯《Suí 水》中的各式風情外，李竺芯第一張國語專輯《和昨日說再見》裡的歌曲也將經過大師巧手改編，呈現截然不同的全新風貌。李竺芯更預告演唱會將有四大亮點：神祕嘉賓助陣、意想不到的觀眾互動橋段、未發行歌曲的驚喜呈現，以及限量出版品（黑膠）的首賣。

不僅音樂實力堅強，本次演唱會的主視覺設計也大有來頭。海報圖像來自收錄於專輯中的《Sakura Gansha》MV，該作品由旅英台灣視覺藝術家劉熙真執導，結合實景拍攝與AI技術，榮獲包括全球最大AI競賽Chroma Awards在內的12項國際大獎。李竺芯表示，這張充滿張力的視覺圖正代表著「台灣女人瘋起來，可是能在世界上造成一股『龍捲瘋』」。

李竺芯將於3月舉辦個人演唱會。時藝多媒體提供



回到原文

更多鏡報報導

朱軒洋再傳失控暴走！與經紀人肢體衝突 換公司內幕曝光

票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲

明早9點生死鬥！「攀岩傳奇」霍諾德無繩挑戰爬101 曝508公尺攻頂慶功必做一件事

身體成X型+靈動眼神！陸女老師「魔性撩男課」洗版抖音 起底真實來歷