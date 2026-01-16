金曲歌后唱一半遭蟲亂入！險成「吃蟲驚魂記」自招講笑話翻車

鄭宜農開唱遇蟲蟲亂入。（圖／Fantimate提供）





金曲歌后鄭宜農 2026 開春首場個唱解鎖人生清單「變好笑的人」，把開唱現場變「私密心事分享趴」的她寵粉無極限，不僅備妥隱藏版歌單以「邊唱邊說」方式道出成長心境，更展現這幾年累積的即興演說功力與歌迷暢聊交心，還大講幽默笑話逗樂粉絲，可說把「反差萌」魅力發揮到極致，完全徹底顛覆大家對她「文青系歌后」的既定印象，也讓歌迷看見她私下最真實、最可愛的一面。

鄭宜農把演唱會當成「私密心事分享趴」透過「邊唱邊說」的方式分享自身出道邁入第19年的成長心路歷程，其中唱到她19歲剛入行所寫的〈別忘了你自己〉時，她也自曝，「過去因覺得當年的想法過於單純而一度不敢再唱這首歌，但如今選擇用更成熟的狀態重新擁抱那個不完美的自己。」鄭宜農更把這十多年來的成長歷程形容為「蛇脫皮」，「我每隔一段時間就會想把過去徹底抹除，用更新更好的自己面對未來！」成了她每年對自己的期許。

此外，鄭宜農還藉著演唱會成功解鎖去年底許下的願望「變成好笑的人」，其中在高雄場演出時，鄭宜農現場句句妙語如珠把全場逗樂，「其實我沒說什麼特別的笑話，但只要我一開口大家就會笑，也意外在年初第一場演出把我的心願實現！」有趣的是，鄭宜農原先想延續高雄場歡樂場面，豈料卻在台北意外「翻車」，她演出前反覆練習網路諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」的，沒想到正式演出竟不自覺講成正確版的『水蜜桃罐頭』，「我當時還洋洋得意了好幾秒，結果才驚覺失誤，超糗！」

鄭宜農〈小小的專場〉祭限定歌單寵粉 以「不插電」演出回顧音樂歷程。（圖／Fantimate提供）

除了講笑話「翻車」，鄭宜農演出時還上演「蟲蟲驚魂記」，她在唱〈人生很難〉時發現一隻小飛蟲直接停在麥克風正中央，讓她一邊怕飛進嘴巴、一邊又想把歌唱好，內心甚至閃過「乾脆吃下去好了」的念頭，事後分享這段驚魂心境更讓全場驚呆，也成為歌迷瘋傳的爆笑橋段，讓這場小而親密的專場笑點滿載、記憶點十足。

鄭宜農2026年在音樂上的全新工作計畫也如火如荼地地展開，目前正全力投入新作品籌備階段的她透露希望能如期讓歌迷聽見全新的音樂樣貌，同時也積極規劃海外專場，預計今年起將前進澳洲、美國、日本、韓國、馬來西亞等地開唱，目標把音樂帶往世界各個角落，鄭宜農也為自己許下「比 2025 年更充實精彩」的願望，更加碼許願：「希望自己能變得更好笑！」至於即將到來的年假，一刻不得閒的她笑說：「應該只有兩天！抽空回老家洗『刈菜』當作短暫充電！」



